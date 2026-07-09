لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم إضافي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليدز يونايتد

قدم.. أرسنال الإنجليزي يضم حارس المرمى الفرنسي إيلان ميسلييه لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم إضافي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليدز يونايتد

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تعاقد نادي أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، مع حارس المرمى الفرنسي إيلان ميسلييه، بعقد لمدة عامين مع خيار التمديد عام إضافي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليدز يونايتد.

وقال النادي اللندني، في بيان: "يمكننا تأكيد وصول حارس المرمى المخضرم إيلان ميسلييه إلى النادي، ينضم إلينا إيلان (26 عاما) بعد سبعة مواسم قضاها مع ليدز يونايتد، شارك خلالها في 215 مباراة في جميع المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 70 مباراة".

بدأ إيلان، مسيرته في مسقط رأسه مع نادي لوريان الفرنسي، وتدرج في أكاديمية النادي قبل أن يوقع أول عقد احترافي له في فبراير/شباط 2018، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول في وقت لاحق من ذلك العام وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط.

وبعد موسم مميز حقق فيه إيلان انطلاقة رائعة، حيث شارك في 28 مباراة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي خلال موسم 2018-2019، انضم إلى فريق ليدز يونايتد الذي كان يلعب آنذاك في دوري البطولة الإنجليزية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في أغسطس/آب 2019 قبل أن ينضم نهائيا للفريق.

ويصل ميسلييه كحارس مرمى ثالث خلف ديفيد رايا وكيبا أريزابالاغا، لكن هناك شكوك حول مستقبل الحارس الاحتياطي الحالي أريزابالاغا مع بداية الموسم المقبل، ما دفع نادي أرسنال إلى البحث في السوق عن بديل.

فاز ديفيد رايا، حارس مرمى أرسنال الأساسي، بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 لأكبر عدد من المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه، حيث حقق 19 مباراة بشباك نظيفة في 37 مباراة، وفاز أرسنال باللقب.

من المتوقع أن يؤدي وصول ميسلييه إلى رحيل حارس المرمى تومي سيتفورد (20 عاما) على سبيل الإعارة هذا الصيف.