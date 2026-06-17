بثلاثة أهداف لهدف، في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026..

قدم.. أداء قوي للأردن بأول ظهور في المونديال رغم الخسارة من النمسا بثلاثة أهداف لهدف، في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استهل المنتخب الأردني مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بأداء لافت رغم خسارته أمام نظيره النمساوي بنتيجة 3-1، الأربعاء.

وحقق منتخب النمسا فوزا متأخرا، على ملعب "سان فرانسيسكو بي إيريا"، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026

بهذه النتيجة، أمنت النمسا 3 نقاط وضعتها في المركز الثاني من المجموعة بفارق الأهداف خلف الأرجنتين التي تفوقت على الجزائر (3-0) في وقت سابق، فيما ظل منتخب الأردن بدون نقاط في المركز الثالث.

وقدم منتخب "النشامى" أداء قويا في ظهوره الأول، حيث سنحت له الفرصة الأولى للتسجيل في غضون دقيقتين، وأسفرت هجمة مرتدة سريعة عن تسديدة من إحسان حداد أصابت الشباك الجانبية.

واستمرت الثقة في التزايد بتسديد موسى التعمري كرة باتجاه المرمى بعد ذلك بوقت قصير، وإن كان الحارس ألكسندر شلاغر تصدى لها بسهولة.

لكن النمسا نجحت في التقدم في نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 20 عبر رومانو شميد، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للحارس يزيد أبو ليلى.

وكاد الأردن يتعادل بعد دقيقتين فقط عبر علي علوان إلا أن العارضة تصدت لرأسيته من ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 1+45 قام موسى التعمري بتوغل داخل المنطقة وأطلق تسديدة قريبة من القائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب الأردن محاولاته لتعديل النتيجة، وبالفعل نجح في تحقيق ذلك عند الدقيقة 50، حين سجل علي علوان هدف التعادل عبر تسديدة رائعة في المرمى بعد انطلاقة من الجهة اليسرى.

لكن الشباك الأردنية اهتزت مجددا، بعد أن منح هدف عكسي المنتخب النمساوي التقدم في الدقيقة 76، عبر يزن العرب بالخطأ في مرماه بعد محاولة فاشلة لأبعاد كرة عرضية من ركلة ركنية ليحولها في الشباك.

وحسم منتخب النمسا نتيجة اللقاء بتسجيل الهدف الثالث عبر ماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على سليم عبيد في الدقيقة 12+90