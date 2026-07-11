بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 40 مليون يورو، قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي..

قدم.. أتلتيكو مدريد يضم الدنماركي هيولماند حتى 2031 بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 40 مليون يورو، قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الدنماركي مورتن هيولماند، بعقد يمتد خمسة أعوام حتى صيف 2031، قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وقال النادي، في بيان: "توصل أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة إلى اتفاق بشأن انتقال مورتن هيولماند، الذي وقع عقدا مع نادينا حتى 30 يونيو/ حزيران 2031".

وأضاف: "اجتاز لاعبنا الجديد الفحص الطبي في مركز فيثاس-إنفيكتوم للطب الرياضي عالي الأداء، التابع لمستشفى مدريد أرتورو سوريا الجامعي، قبل أن يزور ملعب متروبوليتانو لاعبا باللونين الأحمر والأبيض".

وانضم هيولماند إلى سبورتينغ لشبونة في صيف 2023 قادما من ليتشي الإيطالي، وخاض 141 مباراة بقميص الفريق، وأسهم في التتويج بلقب الدوري البرتغالي الممتاز مرتين، في موسمي 2023-2024 و2024-2025، إضافة إلى كأس البرتغال في موسم 2024-2025.

وعلى الصعيد الدولي، خاض هيولماند 27 مباراة مع منتخب الدنمارك منذ ظهوره الأول في سبتمبر/ أيلول 2023، عندما شارك بديلا في الفوز على سان مارينو برباعية نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون يورو، دفعها أتلتيكو مدريد إلى سبورتينغ لشبونة، للحصول على خدمات لاعب الوسط المدافع البالغ من العمر 27 عاما.