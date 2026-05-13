قدم.. أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه في الليغا على حساب أوساسونا بالفوز بهدفين لهدف في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة وريال بيتيس يحجز مقعده في دوري الأبطال

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استعاد فريق أتلتيكو مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، بعدما تغلب على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، الثلاثاء، على ملعب "إل سادار" في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

الفوز رفع رصيد الأتلتي، القادم من خسارة في الجولة الماضية أمام سيلتا فيغو 0-1، إلى 66 نقطة في المركز الرابع، متخلفا بنقطتين خلف فياريال الذي سيلتقي ضيفه إشبيلية الأربعاء، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر، لتتقلص آماله في خطف بطاقة أوروبية الموسم المقبل.

أنهى "الروخي بلانكوس" الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد سجله النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد.

وفي الشوط الثاني، ضاعف البديل النرويجي ألكسندر سورلوث تقدم الفريق الضيف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71 برأسية، مستغلا تمريرة عرضية من زميله ماركوس يورينتي، ليحولها مباشرة في الشباك.

واضطر أتلتيكو مدريد إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه ماركوس يورينتي بسبب عرقلته أيما أوروز، ليستغل أوساسونا تفوقه العددي ويقلص الفارق عبر البديل إنريكي بارخا في الدقيقة 1+90.

وفي مباريات أخرى، حجز ريال بيتيس مقعده رسميا في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، مستفيدا من فوزه على ضيفه إلتشي 2-1 وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي 2-3، وذلك قبل جولتين من ختام المسابقة.

ورفع بيتيس رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، متقدما بفارق 7 نقاط أمام سيلتا فيغو، صاحب المركز السادس.