قدم.. أتلتيكو مدريد الإسباني يتعاقد مع الكوري الجنوبي لي كانغ إن حتى 2031 قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، السبت، انضمام لاعب خط الوسط الكوري الجنوبي لي كانغ إن، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2031 بعد رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال النادي "الروخي بلانكوس" في بيان: "توصل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان إلى اتفاق بشأن انتقال لي كانغ إن، الذي وقع عقدا مع نادينا حتى 30 يونيو 2031".

وأضاف: "يتمتع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بموهبة كبيرة في مركز لاعب الوسط الأيسر، ويمكنه اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي أو أي من الجناحين، ويتميز برؤيته الثاقبة وتحكمه الرائع بالكرة وقدرته على التمرير والتسديد".

وبذلك، يعود اللاعب الكوري الجنوبي إلى إسبانيا مجددا بعد أن سبق ولعب لفالنسيا وريال مايوركا قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان، والذي أمضى معه 3 مواسم، حيث شارك في 124 مباراة، وسجل 16 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

وخلال فترة وجوده في فرنسا، فاز لي بلقبين في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال، وثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، وكأسين فرنسيين، وكأسين سوبر فرنسيين.

وشارك لي لأول مرة مع منتخب كوريا الجنوبية عام 2019، ومثل بلاده في 50 مباراة دولية، كما شارك مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 في قطر و2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.