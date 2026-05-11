قدم.. أتالانتا يصعب مهمة ميلان في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي بعدما تغلب عليه بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 36 من الدوري الإيطالي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تمكن فريق أتالانتا من الفوز على مضيفه ميلان بثلاثية لهدفين، الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في الجولة 36 للدوري الإيطالي لكرة القدم ليصعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد "الروسونيري" عند 67 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام روما الخامس، في ظل منافسة قوية مع يوفنتوس وكومو على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

في المقابل، رفع أتالانتا رصيده إلى 58 نقطة بتحقيقه الفوز الأول في المسابقة بعد 4 مباريات متتالية خسر فيها مرتين وتعادل في مثلهما، في المركز السابع، بفارق سبع نقاط خلف كومو صاحب المركز السادس.

ودخل ميلان اللقاء وسط غيابات مؤثرة أبرزها الأمريكي كريستيان بوليسيتش و الكرواتي لوكا مودريتش للإصابة، إضافة إلى الإنجليزي فيكايو توموري للإيقاف، ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على المكسيكي سانتياغو خيمينيز في خط الهجوم.

افتتح أتالانتا التسجيل مبكرا عبر البرازيلي إيدرسون في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف دافيدي زاباكوستا الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم عزز جيانلوكا راسبادوري التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 51.

وحاول ميلان العودة عبر تغييرات هجومية، لينجح في تقليص الفارق في الدقيقة 88 عن طريق الصربي ستراهينجا بافلوفيتش، قبل أن يسجل هدفا ثانيا من ركلة جزاء عبر الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 4+90.