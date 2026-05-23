في يومه الثالث.. إقبال واسع على مهرجان الرياضات التقليدية بإسطنبول خصوصا من الشباب بسبب تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع

إسطنبول / الأناضول

انطلقت في مدينة إسطنبول، صباح السبت، فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الرياضات التقليدية بنسخته الثامنة وسط إقبال شعبي واسع.

ويجري تنظيم المهرجان في مطار أتاتورك بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، وبشراكة إعلامية من وكالة الأناضول.

وذكر مراسل الأناضول أن اليوم الثالث للمهرجان يشهد إقبالا كبيرا، خصوصا من الشباب، بسبب تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع.

ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة مثل الرياضات التقليدية، والألعاب، والحرف اليدوية، وفنون الطهي، والفنون الاستعراضية.

والخميس، انطلق مهرجان الرياضات التقليدية في مطار أتاتورك ومن المقرر أن يختتم فعالياته غدا الأحد.

وتشارك فيه اليابان وكازاخستان وأذربيجان وليتوانيا وروسيا وقرغيزيا وإسبانيا وإيطاليا والمغرب والجزائر وفلسطين والبوسنة.

وضمن فعاليات المهرجان الرياضي، تقام أيضا عروض تمثل ثقافات شعوب متعددة مثل الأتراك الغاغاوز والباشكير والتركمان.

ويمكن للزوار تجربة الرياضات والألعاب، مثل الرماية وركوب الخيل، تحت إشراف مختصين، وحضور ورش للحرف اليدوية.