فورمولا 1.. كيمي أنتونيلي يواصل تألقه ويتوج بجائزة ميامي الكبرى

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

واصل الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، هيمنته على صدارة بطولة العالم لسباق سيارت "الفورمولا 1"، بفوزه بجائزة ميامي الكبرى في الولايات المتحدة، الأحد، محققا فوزه الثالث تواليا في رابع جولات البطولة.

انطلق السائق الإيطالي، البالغ من العمر 19 عاما، من المركز الأول، ورغم فقدانه الصدارة في البداية، إلا أنه استعادها وتمكن من الصمود أمام المنافسة القوية من فريق مكلارين في المراحل الأخيرة.

واحتل البريطاني لاندو نوريس، حامل لقب بطولة العالم للموسم الماضي، المركز الثاني، بينما أكمل زميله سائق مكلارين الآخر، الأسترالي أوسكار بياستري، منصة التتويج بعد مجيئه في المركز الثالث.

وجاء البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، في المركز الرابع متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق "رد بول"، وسائقي "فيراري" شارل لوكلير ولويس هاميلتون.

وأنهى الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، سائق ألبين، السباق في المركز الثامن، وخلفه ثنائي فريق ويليامز، الإسباني كارلوس ساينز والتايلندي ألكسندر ألبون في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وشهد السباق فوضى عارمة في اللفة السادسة إثر حادثين منفصلين استدعيا دخول سيارة الأمان وتوقف السباق، حيث اصطدم سائق ريد بول، الجزائري إسحاق حجار، بالحواجز بعد خطأ في تقدير مساره عند أحد المنعطفات.

وفي مكان آخر على الحلبة، انزلقت سيارة النيوزيلندي ليام لوسون، سائق فريق ريسينغ بولز، واصطدمت بسيارة الفرنسي بيير غاسلي، سائق فريق ألبين، ما أدى إلى خروج سيارة غاسلي عن المسار.

وجرى تقديم موعد السباق ثلاث ساعات عن توقيته الأصلي بسبب تحذير منظمي البطولة من خطر حدوث عواصف رعدية.

كان هذا السباق الرابع لموسم 2026، بعد توقف غير مخطط له دام خمسة أسابيع بسبب إلغاء سباقين في الشرق الأوسط هما جولتا البحرين والسعودية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على منطقة الخليج.

بهذه النتيجة، رفع أنتونيلي رصيده إلى 100 نقطة متفوقا بفارق 20 نقطة على زميله راسل، فيما يملك لوكلير 63 نقطة، ويأتي نوريس في المركز الرابع وله 51 نقطة مقابل 49 نقطة لهاميلتون، و43 نقطة لزميله نوريس، ثم فيرستابن في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

وحافظ فريق مرسيدس على صدارة بطولة الصانعين برصيد 180 نقطة، أمام فيراري صاحب 112 نقطة، فيما يملك مكلارين 94 نقطة.