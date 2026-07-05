فورمولا 1.. شارل لوكلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للمرة الأولى

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حقق شارل لوكلير، سائق فيراري من موناكو، أول انتصار له هذا الموسم في سلسلة جولات بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، بعد إحرازه المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى، الأحد، على حلبة "سيلفرستون".

وأقيم السباق أمام حشد قياسي بلغ 175 ألف متفرج، مع توقعات بأن الإيطالي كيمي أنتونيلي، الذي هيّمن على التجارب طوال عطلة نهاية الأسبوع، سيحقق فوزًا مريحًا، خاصة مع انطلاقه من المركز الأول.

لكن مشكلة في سيارة أنتونيلي (19 عامًا) متصدر الترتيب العام، أجبرته على تخفيف السرعة قبل 11 لفة من النهاية، ما أتاح الفرصة لعدد من السائقين لتجاوزه، لينهي السباق في المركز السادس عشر.

وحسم لوكلير، السباق متقدمًا على البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، ومواطنه لويس هاميلتون، سائق فيراري، فيما جاء حامل اللقب، لاندو نوريس، سائق مكلارين، في المركز الرابع، أمام الفرنكو-جزائري إسحاق حجار، سائق ريد بول، الذي حل خامسًا.

ويُعد هذا الفوز إنجازًا كبيرًا بعد عام صعب مر به لوكلير وفريق فيراري في عام 2025، وهو الأول له في سباق الجائزة الكبرى البريطاني، والأول له منذ سباق الجائزة الكبرى الأمريكي عام 2024.

وبهذه النتيجة، رفع جورج راسل رصيده إلى 154 نقطة في المركز الثاني بالترتيب العام، مقلصًا الفارق مع أنتونيلي إلى 25 نقطة بعد تسع جولات، بينما يأتي لويس هاميلتون في المركز الثالث برصيد 147 نقطة.