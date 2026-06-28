فورمولا 1.. جورج راسل يتوّج بلقب النمسا ويكسر سلسلة الإخفاقات

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

عاد البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة، بتتويجه بلقب جائزة النمسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، الأحد، على حلبة “ريد بول رينغ”.

وجاء هذا الفوز ليكون الثاني لراسل هذا الموسم بعد جائزة أستراليا الكبرى، والسابع في مسيرته، في سباق صنّفه الاتحاد الدولي للسيارات ضمن “حالة الخطر” نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأنهى السائق البريطاني، البالغ من العمر 28 عاما، السباق متصدرا بفارق 1.611 ثانية عن الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، فيما حلّ زميله في مرسيدس الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا بفارق 1.986 ثانية، بعد انطلاقه من الصدارة للمرة الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، في المركز الرابع، متقدما على البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري، ثم الفرنسي الجزائري إسحاق حجار، سائق ريد بول الثاني، فيما حلّ البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين الآخر، في المركز السابع.

وعلى صعيد الترتيب العام، عزز أنتونيلي، البالغ من العمر 19 عاما، صدارته برصيد 171 نقطة، مستفيدا من سلسلة انتصاراته الخمسة المتتالية في الصين واليابان وميامي وكندا وموناكو، فيما صعد راسل إلى المركز الثاني متقدما على هاميلتون (131 مقابل 125 نقطة).