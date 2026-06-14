محققا انتصاره الأول في بطولة العالم منذ 2024 ومنهيا سلسلة من 5 انتصارات متتالية للإيطالي كيمي أنتونيلي..

فورمولا 1.. البريطاني لويس هاميلتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى محققا انتصاره الأول في بطولة العالم منذ 2024 ومنهيا سلسلة من 5 انتصارات متتالية للإيطالي كيمي أنتونيلي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أنهى البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، سلسلة من 5 انتصارات متتالية للإيطالي كيمي أنتونيلي في بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، بفوزه بجائزة برشلونة الكبرى، الأحد، على حلبة "كاتالونيا".

وحقق هاميلتون (41 عاما) فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024، والسابع له في جائزة برشلونة الكبرى و106 في مسيرته ​التي شهدت فوزه ببطولة العالم سبع مرات، ليصبح بذلك أكبر ​فائز بسباق في البطولة سنا، بعد الأسترالي ​جاك برابهام عام 1970.

وكان السائق الراحل جاك برابهام، الفائز بثلاثة ألقاب في بطولة العالم، يبلغ ⁠من ​العمر 43 عاما و11 ​شهرا عندما حقق فوزه الأخير في فورمولا 1 ​في جنوب إفريقيا.

وتقدم هاميلتون بهذا الانتصار إلى وصافة الترتيب العام برصيد 115 نقطة مقلصا الفارق إلى 41 نقطة خلف أنتونيلي، سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام، الذي يملك 156 نقطة.

وفرض السائقون البريطانيون هيمنتهم على منصة التتويج بعد أن حل جورج راسل، سائق مرسيدس، في المركز الثاني، تلاه لاندو نوريس، حامل لقب بطولة العالم وسائق مكلارين، في المركز الثالث.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الرابع، متقدما أمام الاسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، الخامس، والفرنسي إسحاق حجار، سائق ريد بول، السادس.

وأكمل الفرنسي بيير جاسلي والأرجنتيني فرانكو كولابينتو والأسترالي ليام لوسون والبريطاني أرفيد ليندبلاد قائمة المراكز العشرة الأوائل في السباق، بينما انسحب الإيطالي أنتونيلي، البالغ من العمر 19 عاما، قبل 5 لفات من نهاية السباق.