محققا فوزه الأول هذا الموسم، متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن والإيطالي كيمي أنتونيللي ..

فورمولا 1.. البريطاني لاندو نوريس يحرز لقب جائزة المجر الكبرى محققا فوزه الأول هذا الموسم، متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن والإيطالي كيمي أنتونيللي ..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



حقق البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، أول انتصار له هذا الموسم، بالفوز بسباق جائزة المجر الكبرى، الجولة الـ11 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، الأحد، على حلبة "هونغارورينغ" في بودابست.

انطلق نوريس من المركز الأول على خط البداية، لكنه سرعان ما تراجع لصالح زميله في الفريق، الأسترالي أوسكار بياستري، في اللفة الافتتاحية، قبل أن ينجح في استعادة الصدارة في الوقت المناسب ويسيطر على السباق.

وتبددت آمال مكلارين في تحقيق المركزين الأول والثاني قبل 15 لفة من النهاية، عندما اضطر بياستري إلى الانسحاب بسبب مشكلة في علبة التروس (جيربوكس)، بينما كان يحتل المركز الثاني خلف نوريس.

وحافظ نوريس، حامل لقب بطولة العالم، على تقدمه حتى خط النهاية، متفوقا بفارق 15.080 ثانية على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بينما أكمل الإيطالي كيمي أنتونيللي، سائق مرسيدس، منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز السابع على خط البداية.

وأنهى البريطاني الآخر لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات، السباق في المركز الرابع، لكنه تراجع خلف زميله في الفريق، شارل لوكلير من موناكو، بعد تلقيه عقوبة قدرها خمس ثوان بسبب تجاوز السرعة في ممر الصيانة.

وبهذه النتيجة، عزز كيمي أنتونيللي صدارته للترتيب العام في بطولة العالم برصيد 219 نقطة، متفوقا بفارق 50 نقطة على لويس هاميلتون، صاحب المركز الثاني برصيد 169 نقطة، فيما جاء جورج راسل ثالثا برصيد 160 نقطة.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات ومنظمو بطولة الفورمولا 1 أن حلبة "سيبانغ" الماليزية ستستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى، الذي تأجل في أبريل/ نيسان الماضي بسبب الحرب في الخليج، على أن يقام في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.