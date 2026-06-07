فورمولا 1.. الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، انتصاره الخامس هذا الموسم في سادس جولات بطولة العالم لسباق سيارات الفورمولا 1، بعد أن توج بلقب جائزة موناكو الكبرى، الأحد.

وسجل الإيطالي (19 عاما) تقدما كبيرا بعد انطلاقه من المركز الأول، لكن هذا التقدم تبدد بعد رفع العلم الأحمر في وقت متأخر عقب حادث تصادم أدى إلى خروج شارل لوكلير، سائق فيراري، من السباق.

وبعد تأخير دام نحو 40 دقيقة أثناء إجراء الإصلاحات، استؤنف السباق بانطلاقة ثابتة، لكن أنتونيلي لم يتأثر بالتوقف، حيث أصبح أصغر فائز على الإطلاق بهذا السباق الشهير.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري، المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي في سباق الجائزة الكبرى، بينما حل الفرانكو الجزائري إسحاق حجار، سائق ريد بول في المركز الثالث، رغم أنه كان واحدا من عدد من السائقين الذين يخضعون للتحقيق بشأن خرق اللوائح خلف سيارة الأمان.

وكان الفرنسي بيير غاسلي سائق ألبين، قد أنهى السباق في المركز الثالث على أرض الحلبة، لكنه تلقى عقوبتين زمنيتين بإضافة 10 ثوان إلى زمنه، ليتراجع إلى المركز السابع.

وجاء أوسكار بياستري سائق مكلارين، في المركز الرابع أمام سائقي رسينغ بولز ليام لوسون وأرفيد ليندبلاد، فيما احتل ألكسندر ألبون سائق ويليامز، المركز الثامن، وخلفه إستيبان أوكون سائق هاس، وسيرجيو بيريز سائق كاديلاك.

واستفاد بيريز من عقوبة الألماني نيكو هولكنبرغ، سائق أودي، ليخطف أول نقطة على الإطلاق لكاديلاك بعدما حل في المركز العاشر.

وشهد السباق انسحاب 6 سائقين، أبرزهم حامل اللقب البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، والهولندي ماكس فيرستابن، سائق رد بول، وشارل لوكلير، سائق فيراري.

وبهذه النتيجة، واصل أنتونيلي هيمنته على صدارة الترتيب العام لبطولة السائقين، إذ يملك 156 نقطة مقابل 88 نقطة لزميله جورج راسل، الذي أنهى السباق في المركز الثالث عشر.