فورمولا 1.. الإيطالي كيمي أنتونيلي يتوج بجائزة كندا الكبرى محققا فوزه الرابع تواليا في خامس جولات بطولة العالم ليبتعد بصدارة الترتيب العام عن منافسيه..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، انتصاره الرابع توالياً في بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، بعدما أحرز لقب جائزة كندا الكبرى، الجولة الخامسة للبطولة في الموسم الحالي، الاثنين، على حلبة "جيل فيلنوف".

واستغل أنتونيلي البالغ من العمر 19 عاماً، انسحاب زميله بالفريق، البريطاني جورج راسل، في اللفة الـ30 من أصل 68 لفة على مسار الحلبة بمدينة مونتريال، بسبب عطل أصاب سيارته عقب صراع مثير بين الثنائي على الصدارة.

وكان راسل قد انطلق من المركز الأول عند بداية السباق، لكن أنتونيلي خطف الصدارة في اللفة الثالثة مع دخول راسل إلى منطقة الصيانة لتبديل إطارات سيارته.

وعاد راسل لتجاوز أنتونيلي في اللفة السادسة، حيث انزلق الإيطالي خلفه وانحرف إلى الخارج لتجنب الاصطدام، ثم تبادل سائقا مرسيدس المركز الأول عدة مرات في اللفة الـ13.

وعاد أنتونيلي إلى المقدمة في اللفة الـ22، لكن راسل تقدم عليه مرة أخرى قبل أن يتنافسا جنباً إلى جنب، حتى تعرضت سيارة راسل لعطل في اللفة الـ30، ليتوقف على جانب الحلبة ويضطر للانسحاب.

وبهذه النتيجة، وسّع أنتونيلي فارق النقاط في صدارة الترتيب العام للسائقين أمام راسل من 18 إلى 43 نقطة بعد خمسة سباقات جائزة كبرى، فازت مرسيدس بها جميعا، إلى جانب ثلاثة سباقات سرعة.

وأصبح أنتونيلي أول إيطالي منذ ألبرتو أسكاري عام 1952 يفوز بأربعة سباقات متتالية، وأول سائق في تاريخ الفورمولا 1 يحقق انتصاراته الأربعة الأولى على التوالي، كما كان صعوده إلى منصة التتويج هو الصعود رقم 300 لفريق مرسيدس منذ عودته إلى الفورمولا 1 كفريق مصنّع عام 2010.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، المركز الثاني خلف السائق الإيطالي، بينما جاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الثالث، محققاً أول منصة تتويج له هذا الموسم.

وأنهى شارل لوكلير، من موناكو وسائق فيراري، السباق في المركز الرابع، بينما احتل الجزائري إسحاق حجار المركز الخامس لصالح ريد بول، رغم تعرضه لعقوبتين، وواصل الأرجنتيني فرانكو كولابينتو حصد النقاط باحتلاله المركز السادس لصالح ألبين.

واحتل النيوزيلندي ليام لوسون المركز السابع لصالح فريق ريسينغ بولز، متقدماً على الفرنسي بيير غاسلي من فريق ألبين، والإسباني كارلوس ساينز من فريق ويليامز، والبريطاني أوليفر بيرمان من فريق هاس.

وفشل سائقا ماكلارين في حصد أي نقاط، حيث احتل الأسترالي أوسكار بياستري المركز الحادي عشر، بعد تعرضه لعقوبة إضافة 10 ثوان بسبب حادث تصادم في اللفة الـ15 أدى إلى خروج أليكس ألبون، سائق ويليامز، من السباق.

فيما انسحب حامل لقب بطولة العالم، البريطاني لاندو نوريس، في اللفة الـ38 بسبب عطل في علبة التروس.