محققًا فوزه السادس في عشر جولات من بطولة العالم، ليعزز صدارته لجدول الترتيب العام

فورمولا 1.. الإيطالي أنتونيلي يستعيد الانتصارات بجائزة بلجيكا الكبرى محققًا فوزه السادس في عشر جولات من بطولة العالم، ليعزز صدارته لجدول الترتيب العام

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

عزز الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، صدارته للترتيب العام في بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، بعد فوزه بسباق جائزة بلجيكا الكبرى، الأحد، على حلبة "سبا فرانكورشان".

وبهذا الفوز، استعاد أنتونيلي (19 عاما) نغمة انتصاراته بعد 3 جولات ذهبت فيها الصدارة إلى سائقين آخرين، ليحقق فوزه السادس في عشر جولات هذا الموسم، ويبتعد بصدارة الترتيب العام للبطولة.

وبات أنتونيلي، أول إيطالي يفوز بجائزة بلجيكا الكبرى منذ ميكيلي ألبوريتو عام 1984 على حلبة "زولدر"، وأول سائق من بلاده يفوز على حلبة "سبا فرانكورشان" منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

ودخل أنتونيلي، السباق متقدما بفارق 25 نقطة على البريطاني جورج راسل، وتضاعف هذا الفارق ليتسع إلى 45 نقطة عن لويس هاميلتون، الذي ارتقى إلى المركز الثاني، و50 نقطة عن جورج راسل، الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وأنهى السائق الإيطالي السباق بفارق أقل من ثانيتين عن شارل لوكلير، سائق فيراري من موناكو، بينما أكمل الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم 4 مرات، منصة التتويج لصالح فريق ريد بول.

وانطلق أنتونيلي، من المركز الأول، لكنه فقد الصدارة لصالح لوكلير، أثناء توقفه في منطقة الصيانة، قبل أن يتمكن من استعادتها منه قبل عشر لفات من نهاية السباق المكون من 44 لفة.

وحل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، في المركز الرابع، رغم تلقيه عقوبة بخمس ثوان بسبب اصطدامه مع جورج راسل، سائق مرسيدس، في اللفة الأولى، ما أدى إلى خروج راسل من السباق.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، في المركز الخامس، بينما احتل الجزائري إسحاق حجار، سائق ريد بول، المركز السادس، بعد انطلاقه من المركز الأخير على خط البداية.

وجاء حامل اللقب، البريطاني لاندو نوريس، في المركز السابع لصالح مكلارين، بعد أن بدأ السباق من المركز الثالث عشر، فيما أحرز البرازيلي غابرييل بورتوليتو مزيدا من النقاط لفريق أودي بحصوله على المركز الثامن.

وحل البريطاني أرفيد ليندبلاد، تاسعا لفريق ريسينغ بولز، وأكمل الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، قائمة أصحاب النقاط بحصوله على المركز العاشر لفريق ألبين، المملوك لشركة رينو.