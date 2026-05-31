فرنسا.. توقيف 426 شخصا خلال احتفالات فوز سان جيرمان بالشامبيونزليغ باريس سان جيرمان توّج باللقب عقب فوزه على أرسنال الإنكليزي في المباراة النهائية..

باريس/ الأناضول

أوقفت السلطات الفرنسية 426 شخصاً خلال أعمال شغب رافقت احتفالات فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليغ).

وتوج باريس سان جيرمان باللقب عقب فوزه على أرسنال الإنكليزي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وشهدت الاحتفالات، خاصة في العاصمة باريس وضواحيها، مواجهات بين الشرطة ومشجعين للنادي، تخللتها أعمال تخريب وإحراق بعض الدراجات الهوائية المستأجرة وحاويات النفايات، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات المشجعين في عدة مناطق، بينما رد بعضهم بإطلاق الألعاب النارية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن شارع الشانزليزيه كان من أبرز مواقع التوتر، حيث تعرضت بعض محطات الحافلات للتخريب.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في بيان، إن أعمال شغب "غير مقبولة" شهدتها 15 مدينة في أنحاء البلاد خلال الليل.

وكانت السلطات قد نشرت 22 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك لتأمين الاحتفالات، بينهم 8 آلاف في العاصمة باريس.