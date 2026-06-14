فرحة عربية بتعادل "أسود الأطلس" مع البرازيل في مونديال 2026

إسطنبول/الأناضول

- سوريون يتجمعون بمدينة المعارض بدمشق ويحتفلون بعد انتهاء المباراة

- المحلل الرياضي المصري محمد علاء: لاعبو المغرب مقاتلون لا سيما أيوب بوعدي

- المعلق الإماراتي عامر عبد الله: منتخب المغرب قدم مباراة من أروع ما يكون وإحصائيات المباراة تظهر تفوقهم

عمت موجة من الفرح والاحتفالات دولا عربية، الأحد، ابتهاجا بتعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم 2026.

وفجر الأحد، فرض منتخب المغرب التعادل 1-1 على نظيره البرازيلي، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة، التي تضم أيضا أسكتلندا التي فازت على هايتي بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا.

ومع انطلاق صفارة نهاية المباراة، سارع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن فرحتهم وفخرهم بالأداء المتميز لـ"أسود الأطلس" خلال المباراة، لتصبح مواقع التواصل ساحات احتفال رقمية، إضافة إلى الاحتفالات التي عمت الشوارع في بعض البلدان العربية.

وبهذه النتيجة لم يكتف المنتخب المغربي بحصد نقطة ثمينة في المونديال وحسب، بل سجل رقما قياسيا جديدا تمثل في تحقيق أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة لأي منتخب في العالم، بواقع 38 مباراة منذ 2024 وحتى الآن، متفوقا على المنتخب الإيطالي صاحب الرقم القياسي بـ37 مباراة في الفترة من 2018 إلى 2021.

الأناضول رصدت جوانب من تلك الفرحة، فضلا عن تعليقات لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بإنجاز "أسود الأطلس".

** غزة تحتفل رغم الإبادة

ففي العاصمة السورية دمشق تجمع مئات المواطنين في مدينة المعارض، ومع تسجيل المنتخب المغربي هدف التقدم على البرازيل عمت الفرحة والاحتفالات التي استمرت حتى بعد انتهاء المباراة.

ولم يتوان الفلسطينيون عن دعم "أسود الأطلس" طوال المباراة وبعدها رغم الظروف القاسية التي يعانيها القطاع جراء الإبادة الإسرائيلية.

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع فلسطينيين في غزة، واحتفالهم بأداء المنتخب المغربي، مرددين هتافات، من قبيل: "بص شوف (أنظر)، المغرب بيعمل إيه (ماذا يفعل المغرب)".

وعقب انتهاء المباراة تحولت منصة فيسبوك الأمريكية إلى ساحة احتفال رقمية، وسارع الناشطون والمحللون الرياضيون العرب إلى التعبير عن فرحتهم بالإنجاز الكبير للمنتخب المغربي، عبر منشورات.

** إشادة بأيوب بوعدي

المحلل الرياضي المصري محمد علاء أشاد بإنجاز منتخب "أسود الأطلس"، وبالأداء "المتميز" أمام البرازيل.

ووصف علاء لاعبي المغرب بـ"المقاتلين"، مشيدا بصفة خاصة بأداء اللاعب أيوب بوعدي، ووصفه بأنه "رياضي ذكي وناضج وواعي وسابق سنه ذهنياً" رغم سنه الصغير الذي لم يتجاوز 18 عاماً.

كما أشاد بأداء وقيادة مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي.

المعلق الرياضي التونسي مهدي عبيد أشاد أيضاً باللاعب أيوب بوعدي، قائلا إنه "أبدع في اللعب، وأمتع الجماهير في أول مباراة رسمية له مع منتخبه"، متوقعا أنه "سيصبح أحد نجوم كرة القدم العالمية قريبا".

أما المعلق الإماراتي عامر عبد الله فقال إنه لم يعد يشجع المنتخب المغربي من "باب العاطفة والدم العربي فقط"، بل أصبح يشجعه "بصفته عاشق لكرة القدم، وأدائه المتميز، وشخصيته التي يفرضها خلال المباريات".

وأشاد عبد الله بـ"الإنجاز الكبير والأداء المتميز لأسود الأطلس، سواء الأداء الجماعي أو الفردي ومهارات اللاعبين، وخاصة أشرف حكيمي".

وأضاف أن منتخب المغرب "قدم مباراة من أروع ما يكون، وإحصائيات المباراة تظهر تفوقهم في كل جوانب المباراة".

وتابع: "المغرب منتخب رائع بكل ما تحمله الكلمة من معنى... ديما المغرب".

**المغرب كان يستحق الفوز

بدوره، قال مقدم البرامج القطري خالد جاسم، إن "أسود الأطلس" قدموا مباراة كبيرة، مشيرا إلى أنه يرى أن المنتخب المغربي كان يستحق ثلاث نقاط وليس نقطة واحدة.

وأشار جاسم إلى أن "المنتخبين قدما أعلى مستوى لهما خلال المباراة التي شهدت منافسة حامية".

وأضاف: "المنتخب المغربي قادم، وسينافس على اللقب بهذه الروح القتالية".

بدوره أشاد المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي بـ"الأداء المتميز للمنتخب المغربي، والإنجاز التاريخي بالتعادل أمام البرازيل".

واعتبر التعادل "مهم في بداية المشوار، وأداء مميز أكد فيه أسود الأطلس أنهم لا يخشون الكبار".

ومفتخرا بأداء المنتخب، قال البلوشي: "مغرب العز يواصل إثبات أنه رقم صعب عالمياً".

أما المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، فقال إن التعادل مع المغرب أنقذ منتخب البرازيل في بداية مشواره بالمونديال.

** المغرب رفع رؤوسنا

من جانبها، قالت الصحفية المصرية رقية حمزة تشليك، إن "منتخب المغرب رفع رؤوس العرب جميعا".

وأضافت: "منتخب أسود الأطلس أدخل السعادة على كل بيت عربي وإفريقي.. فخوورن بكم يا أبطال".

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا.