غراهام أرنولد: طموح العراق في المونديال لا يقتصر على مجرد التأهل وبرنامج الإعداد يشمل معسكرا تدريبيا بمدينة جيرونا الإسبانية يتخلله مباراة ودية أمام أندورا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



قال الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السبت، إن طموح "أسود الرافدين" في كأس العالم 2026 لا يقتصر على مجرد التأهل، ولكن يتجاوزه إلى رفع اسم العراق عاليا ومجاراة المنتخبات الكبرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بالعاصمة بغداد، حيث كشف أرنولد عن خطة إعداد المنتخب استعدادا للنهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

وأبدى المدرب الأسترالي إعجابه الشديد بالكرة العراقية، موضحا أن هذا الاهتمام يعود إلى عام 2004 عندما كان يشغل منصب مساعد مدرب منتخب أستراليا.

وأشار إلى أنه تأثر بخسارتهم أمام العراق في تلك الفترة، ثم بإحراز "أسود الرافدين" لقب كأس آسيا 2007.

وقال أرنولد إن قوة المنتخب العراقي تكمن في روح العائلة الواحدة التي تجمع اللاعبين والجمهور ووسائل الإعلام، مبينا أن الفريق وقع في مجموعة صعبة جدا تضم منتخبات النرويج وفرنسا والسنغال.

وأوضح أن أولى الأولويات ستكون مواجهة منتخب النرويج، تليها مباراة فرنسا التي وصفها بالأقوى عالميا، ثم لقاء السنغال، مؤكدا أن هذه المواجهات تمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرة.

وشدد أرنولد على أن الخوف هو العدو الأول في مثل هذه البطولات، داعيا لاعبيه إلى التعامل مع أي منتخب بثقة وشجاعة، ومشيرا إلى أنه يريد أن يرى العالم أن لدى العراق لاعبين يمكنهم مجاراة منتخبات كبيرة مثل فرنسا والنرويج والسنغال من حيث الجودة والطموح.

وأكد أنه يتوقع من لاعبي المنتخب العراقي إظهار الروح القتالية المعتادة، واللعب بثقة وعزيمة في كل مباراة، موضحا أن كرة القدم لا تعترف سوى بالعطاء داخل الملعب، وأن الأداء الجماعي هو مفتاح النجاح.

وفيما يتعلق بالبرنامج الإعدادي، كشف أرنولد أن معسكر المنتخب المقبل سيقام في مدينة جيرونا الإسبانية الأسبوع القادم، يتخلله لقاء ودي أمام منتخب أندورا في 29 من الشهر الجاري.

وأوضح أن المنتخب سيغادر إسبانيا في الثاني من يونيو/ حزيران، ثم يتجه إلى الولايات المتحدة بعد مباراة ودية أخرى أمام فنزويلا في 11 يونيو بمدينة شيكاغو، قبل الانتقال إلى مقر الإقامة الخاص بالمباريات في مدينة وايت سوفرس.

واختتم أرنولد حديثه بالإشارة إلى أن الجهاز الفني سيعلن قريبا قائمة أولية للاعبين، على أن يتم تقليصها لاحقا إلى 26 لاعبا، قبل الموعد النهائي لإرسال القوائم الذي حدده الفيفا يوم 2 يونيو.