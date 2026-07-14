علم فلسطين يخطف الأضواء باحتفال تكريم منتخب مصر بعد المونديال الاحتفال أقيم في ملعب القاهرة، تحت شعار "100 مليون شكرا"..

القاهرة/ الأناضول

رفعت جماهير مصرية، مساء الاثنين، علم فلسطين إلى جانب علم البلاد خلال احتفال أقيم في ملعب القاهرة الدولي لتكريم منتخب البلاد بعد مشاركته في كأس العالم 2026.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت تحت شعار "100 مليون شكرا"، حضورا جماهيريا كبيرا امتلأت به مدرجات الملعب، وسط هتافات أشادت بأداء المنتخب في البطولة، وفق مراسل الأناضول.

وحضر الاحتفال وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والرياضية ورؤساء الأندية، فضلا عن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والجهازين الإداري والطبي، وجميع لاعبي المنتخب.

ويأتي رفع الجماهير للعلم الفلسطيني بعد سلسلة مواقف أظهرها المدير الفني للمنتخب حسام حسن دعما لفلسطين خلال مشواره في كأس العالم.

ففي 10 يوليو/ تموز الجاري، رفع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن علم فلسطين خلال استقبال جماهيري حاشد لبعثة المنتخب عقب عودتها إلى البلاد، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

وقبل ذلك بأسبوع، أهدى حسام حسن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم للشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب المصري، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وقال آنذاك في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "أهدي الفوز لطرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا في مؤازرته، وأقول لهم: اللهم ارحم شهداءنا منكم".

كما رفع حسام حسن العلم الفلسطيني على أرضية الملعب عقب تأهل منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، في مشهد أثار تفاعلا واسعا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كرّم، السبت، لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بمنحهم "كأس الجدارة" وأوسمة تكريمية، خلال استقباله بعثة المنتخب في مدينة العلمين الجديدة، تقديرا للأداء "البطولي الذي قدموه في المونديال".

وسجل منتخب مصر أفضل مشاركة في تاريخه بكأس العالم، بعدما تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، وبلغ الأدوار الإقصائية، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في الدور ثمن النهائي، بعد أداء حظي بإشادة واسعة، وانتقادات كبيرة لعدم العدالة التحكيمية التي ساهمت في إقصائه من المونديال.