بعدما رفضت الولايات المتحدة منحهم تأشيرات دخول، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية..

شركة أرجنتينية تهدي شاشات لمشجعين حُرموا من حضور المونديال بعدما رفضت الولايات المتحدة منحهم تأشيرات دخول، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية..

أنقرة/ الأناضول

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن شركة إلكترونيات أرجنتينية أهدت أجهزة تلفاز إلى 100 مشجع، بعدما رفضت الولايات المتحدة منحهم تأشيرات دخول لمتابعة مباريات كأس العالم.

وبحسب الصحيفة، جاءت هذه المبادرة من شركة "Noblex" لدعم المشجعين الذين رُفضت طلبات تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة قدمت أجهزة تلفاز مجانية لـ100 شخص قدموا أوراقا تثبت رفض طلبات التأشيرة الخاصة بهم إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة وسط أزمة تأشيرات يواجهها مشاركون ومشجعون في البطولة، بسبب قيود أمريكية، من أبرزهم الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر عرتن، الذي أعيد إلى بلاده بعد رفض منحه تأشيرة الدخول، الأحد الماضي.

وانطلقت مساء الخميس، النسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، حيث تقام البطولة في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.