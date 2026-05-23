سلة.. يوروليغ تعتذر لجماهير فنربهتشة بعد فوضى نصف النهائي بأثينا - الجانب التركي من عائلات اللاعبين والجماهير واجهوا فوضى تنظيم دخولهم إلى أماكنهم في القاعة - لم يتمكن العديد من مشجعي فنربهتشة من الدخول القاعة بسبب الفوضى والأخطاء التي شهدتها البوابات رغم امتلاكهم التذاكر

إسطنبول/ الأناضول

قدّم رئيس الدوري الأوروبي لكرة السلة (يوروليغ) ديان بوديروغا، والرئيس التنفيذي للبطولة تشوس بوينو، السبت، اعتذارهما لجماهير نادي فنربهتشة التركي بعد مشكلات تنظيمية شهدتها مباراة الدور نصف النهائي أمام نادي أولمبياكوس اليوناني التي أُقيمت الجمعة في أثينا.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في أثينا، ردّ بوديروغا على سؤال مراسل الأناضول بشأن أزمة التذاكر، قائلا: "بالطبع أعتذر لفنربهتشة ولكافة جماهيره عمّا حدث".

وأضاف "في نهاية المطاف تمكّنا من حل المشكلة وتمكن الجميع من الدخول، لكن بالتأكيد لم يكن الأمر كما أردناه. ولهذا أعتذر لفنربهتشة وللجماهير".

ومن جانبه، أجاب بوينو على سؤال حول عدم تمكن العديد من جماهير فنربهتشة من دخول الصالة رغم امتلاكهم التذاكر، إضافة إلى انتقادات إدارة النادي لليوروليغ بسبب ما جرى.

وقال بوينو في إجابته: "نعتذر لجماهير فنربهتشة بسبب ما حدث".

وتسببت عدة مشكلات في معاناة الجانب التركي خلال التنظيم، من بينها منع الجماهير التركية الحاملة للتذاكر من دخول القاعة، والعراقيل التي واجهتها عائلات اللاعبين، إلى جانب الثغرات الأمنية الخطيرة داخل الصالة.

ولم يتمكن العديد من مشجعي فنربهتشة من دخول قاعة "تيليكوم سنتر" بسبب الفوضى والأخطاء التي شهدتها البوابات رغم امتلاكهم التذاكر.

كما شهدت المداخل ازدحاما كبيرا نتيجة عدم تمكن موظفي اليوروليغ، إلى جانب قوات الأمن اليونانية، من استخدام نظام فحص التذاكر بشكل صحيح.

وفي المقابل، سمحت السلطات اليونانية لجماهير أولمبياكوس بالدخول إلى القاعة دون التدقيق في التذاكر، بينما جرى فصل بعض جماهير فنربهتشة عن المجموعات التي حضروا معها وإجلاسهم إلى جانب المشجعين اليونانيين، ما اعتُبر ثغرة أمنية لافتة.

كما تم احتواء بعض التوترات التي حدثت دون أن تتفاقم، بعد تدخل الشرطة.

بعيدا عن المشاكل التنظيمية، فاز نادي أولمبياكوس اليوناني على ضيفه فنربهتشة التركي بنتيجة 79-61 ليتأهل إلى المباراة النهائية للمربع الذهبي.