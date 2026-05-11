سلة.. ويمبانياما يودع المباراة مطرودا ومينيسوتا يعود أمام سبيرز بنتيجة 109- 114 ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة، ليتعادل الفريقان 2-2 في سلسلة المواجهات المباشرة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تعرض النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما للطرد لأول مرة في مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، حيث خسر فريقه سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 114-109 أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز، الاثنين.

وكانت هذه هي المباراة الرابعة في الدور الثاني للمؤتمر الغربي، حيث أدى فوز فريق مينيسوتا تمبروولفز، إلى تعادل الفريقين في سلسلة المباريات السبع بنتيجة 2-2 قبل المباراة الخامسة في سان أنطونيو، تكساس يوم الأربعاء.

وجاء طرد اللاعب الفرنسي الدولي ويمبانياما (22 عامًا) عندما استحوذ على الكرة المرتدة من تسديدة ثلاثية فاشلة لفريقه في وقت مبكر من الربع الثاني، وكان يحمي الكرة عندما استدار وبدا أنه ضرب ناز ريد لاعب فريق تمبروولفز بمرفقه في فكه.

وتم اعتبار الحادث في البداية خطأ هجوميا، لكن بعد مراجعة الفيديو للعبة من قبل المسؤولين، تم رفعها إلى مخالفة صارخة من الدرجة الثانية، وهي طرد تلقائي وغرامة لا تقل عن 2000 دولار، بسبب الاحتكاك المفرط فوق الرقبة.

وأنهى ويمبانيا المباراة بأربع نقاط وأربع متابعات في أقل من 13 دقيقة من اللعب، بينما سجل زميلاه في فريق سبيرز، دي آرون فوكس وديلان هاربر، 24 نقطة لكل منهما.

في المقابل، تصدر أنتوني إدواردز، لاعب تمبروولفز، لائحة المسجلين في اللقاء برصيد 36 نقطة مع 6 متابعات وتمريرتين حاسمتين، فيما ساهم زميله ناز ريد بـ 15 نقطة وتسع متابعات من مقاعد البدلاء.

وفي مباراة أخرى، تأهل نيويورك نيكس للنهائيات، بعدما حقق فوزا ساحقا على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 144-114 ليكمل بذلك سلسلة تفوقه على منافسه بنتيجة 4-0 في المواجهات المباشرة.

وسجل نيكس رقما قياسيا في الأدوار الإقصائية في البطولة بتسجيله 11 رمية ثلاثية في الربع الأول أمام جمهور غفير للفريق صاحب الضيافة.

وأحرز ديوس ماكبرايد سبع رميات ثلاثية من أصل 25 رمية، بالإضافة إلى 25 نقطة، كما أحرز جيلين برونسون 22 نقطة، بينما سجل كل من جوش هارت وكارل أنتوني تاونز 17 نقطة في هذا الفوز الكبير.

وصعد نيكس إلى نهائيات المنطقة الشرقية للموسم الثاني على التوالي، وسيلعب ضد الفائز من سلسلة كليفلاند كافالييرز وديترويت بيستونز ، والتي يتقدم فيها فريق بيستونز بنتيجة 2-1.