سلة.. ويمبانياما يقود سبيرز لفوز ساحق على تمبروولفز بالدوري الأمريكي بنتيجة 133-95 ليعادل سلسلة المواجهات المباشرة بالدور الثاني من الدوري الأمريكي للمحترفين، ونيكس يتغلب على سفنتي سيكسرز بنتيجة 108-102

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

قاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريق سان أنطونيو للفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز، بنتيجة 133-95، الخميس، في ثاني لقاءاتهما بالدور الثاني في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

بهذه النتيجة، عادل سان أنطونيو سبيرز، سلسلة المواجهات المباشرة المكونة من 7 مباريات بنتيجة 1-1، بعد أن كان تمبروولفز، قد حسم المواجهة الأولى بنتيجة 104-102 يوم الثلاثاء.

وكان اللاعب ويمبانياما، الذي يبلغ طوله 2.24 متر، في تألق مرة أخرى في سان أنطونيو، حيث سجل 19 نقطة بالإضافة إلى 15 متابعة واعتراضين، ليحقق فريق سبيرز أعلى نتيجة له ​​في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) منذ عام 1983.

كما ساهم اللاعب الذي توج حديثا بجائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في الحد من تسجيل فريق مينيسوتا، إلى 35 نقطة فقط في الشوط الأول - وهو الشوط الأقل تسجيلا للنقاط لفريق تيمبرولفز، طوال الموسم.

وكانت هذه أعلى نتيجة لفريق سان أنطونيو في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين منذ عام 1983، ولم يخسر الفريق مباراتين متتاليتين منذ 11 و13 يناير/كانون الثاني الماضي، وهي سلسلة من 49 مباراة.

وفي مباراة أخرى، قاد جيلين برونسون هجوما متأخرا وحقق فريق نيويورك نيكس، المصنف الثالث في المؤتمر الشرقي، فوزه الثاني في سلسلة المواجهات المباشرة على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108-102.

واستبعد النجم الأمريكي الكاميروني جويل إمبيد، من التشكيلة الأساسية لفريق فيلادلفيا قبل ساعات من انطلاق المباراة بسبب ألم في الفخذ الأيمن والتواء في الكاحل الأيمن.

وشهدت المباراة 25 تغييرا في النتيجة - وهو أكبر عدد من التغييرات في مباراة فاصلة منذ 11 عاما.

وسجل برونسون ثماني نقاط من أصل 26 نقطة في الربع الأخير حيث وسع فريق نيكس الفارق بينما أضاف كارل أنتوني تاونز، 20 نقطة و10 متابعات.

في المقابل، سجل اللاعب تايريس ماكسي، أعلى رصيد لفريق سفنتي سيكسرز برصيد 26 نقطة، ويأمل الفريق أن يتعافى إمبيد في الوقت المناسب للمباراة الثالثة في فيلادلفيا يوم السبت.