سلة.. نيويوك نيكس يحسم تأهله لنهائي الدوري الأمريكي للمحترفين بفوزه على كليفلاند كافالييرز 130-93 ليرفع انتصاراته في سلسلة المواجهات المباشرة إلى 4-0

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل فريق نيويورك نيكس إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين لأول مرة منذ عام 1999 بفوزه على كليفلاند بنتيجة 130-93 الثلاثاء، مما مدد سلسلة انتصاراته القياسية في الأدوار الإقصائية إلى 11 مباراة متتالية.

وتفوق نيويورك نيكس، الذي فاز بلقبيه الوحيدين في البطولة عامي 1970 و1973، على كليفلاند كافالييرز بنتيجة 4-0 في سلسلة المواجهات المباشرة بنهائي المؤتمر الشرقي الذي يتكون من سبع مباريات.

بهذه النتيجة، سينافس نيكس على اللقب ابتداء من 4 يونيو/ حزيران المقبل، حيث ينتظر الفائز من مباراة أوكلاهوما سيتي ثاندر وسان أنطونيو سبيرز في المؤتمر الغربي، وهي سلسلة متعادلة حاليا بنتيجة 2-2 وتتجه إلى المباراة الخامسة.

سجل كارل أنتوني تاونز 19 نقطة و14 كرة مرتدة، وأضاف أو جي أنونوبي 17 نقطة، وسجل اللاعب الاحتياطي لاندري شاميت 16 نقطة بنسبة 4 من 4 في التسديدات الثلاثية ليقودوا نيويورك نيكس للفوز.

وأضاف جيلين برونسون 15 نقطة لنيويورك، فيما تصدر دونوفان ميتشل نجم كليفلاند كافالييرز لائحة المسجلين في المباراة بـ31 نقطة.

وتم اختيار برونسون كأفضل لاعب في السلسلة بمتوسط ​​25.5 نقطة و7.8 تمريرة حاسمة و3.3 كرة مرتدة،

أنهى نيكس الفترة الأولى بفارق 12 نقطة، وأضاف 7 نقاط جديدة للفارق في الفترة الثانية، ليتقدم بنتيجة 68-49 مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يواصل هيمنته بعد الاستراحة، ما أسفر عن التفوق بفارق 37 نقطة مع نهاية المباراة.