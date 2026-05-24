سلة.. نيويورك نيكس يقترب من أول نهائيات بالدوري الأمريكي منذ 27 عاما بفوزه على كليفلاند كافالييرز 121-108 ليتقدم 3-0 في سلسلة المواجهات المباشرة بالمؤتمر الشرقي للبطولة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أصبح فريق نيويورك نيكس على أعتاب أول نهائيات له في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين منذ عام 1999، بعدما تغلب الأحد على مضيفه كليفلاند كافالييرز بنتيجة 121-108.

وبهذه النتيجة، مدّد نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته في الأدوار الإقصائية إلى 10 مباريات متتالية، وتقدم على كليفلاند كافالييرز بنتيجة 3-0 في سلسلة نهائيات المنطقة الشرقية، ليصبح بإمكانه حسم التأهل الثلاثاء على ملعب "روكيت أرينا".

وكانت آخر مرة يتأهل فيها نيويورك نيكس إلى نهائيات الدوري الأمريكي قبل 27 عاماً، حين خسر أمام سان أنطونيو سبيرز، ولم يحقق لقب البطولة منذ عام 1973.

في المقابل، تضاءلت فرص كليفلاند كافالييرز في مواصلة المشوار، إذ لم يسبق لأي فريق في تاريخ الدوري الأمريكي أن قلب تأخره بنتيجة 0-3 في سلسلة مباريات فاصلة.

وسجل جالين برونسون أعلى رصيد في المباراة بواقع 30 نقطة لصالح نيويورك نيكس، بينما ساهم ميكال بريدجز بـ22 نقطة من أصل 11 تسديدة ناجحة، وأضاف أو جي أنونوبي 21 نقطة.

في المقابل، سجل إيفان موبلي 24 نقطة، ودونوفان ميتشل 23 نقطة، وجيمس هاردن 19 نقطة لصالح كليفلاند كافالييرز.

وسيلتقي نيويورك نيكس في 4 يونيو/حزيران مع الفائز من مواجهة سان أنطونيو سبيرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائيات المنطقة، حيث يتقدم ثاندر بنتيجة 2-1 قبل المباراة الرابعة في سان أنطونيو الاثنين.