سلة.. نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي للمرة الثالثة في تاريخه

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

توج فريق نيويورك نيكس بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخه، منهيا صياما دام 53 عاما عن البطولات، بعد فوزه على مضيفه سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90، الأحد، في قاعة "مركز فروست بنك".

وحسم نيكس سلسلة المواجهات المباشرة أمام سبيرز بنتيجة 4-1 في الدور النهائي للبطولة، بعد أن قلب الطاولة مرة أخرى، ليكرر نفس سيناريو المباراة الرابعة التي حقق فيها أكبر عودة في تاريخ النهائيات بتعويض تأخره بفارق 29 نقطة والفوز 107-106 يوم الخميس.

ويدين نيكس بفوزه إلى تألق نجمه جيلين برونسون، الذي سجل 45 نقطة بمفرده مسجلا رقما قياسيا في تاريخ نيكس كأكبر عدد نقاط في النهائي، متجاوزا رقم ويليس ريد البالغ 38 نقطة في المباراة الثالثة من انتصار الفريق عام 1970 على لوس أنجلوس ليكرز.

في المقابل، أنهى النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما اللقاء برصيد 19 نقطة و14 متابعة و5 تصديات، فيما أضاف زميله المبتدئ ديلان هاربر 25 نقطة بعد دخوله من مقاعد البدلاء لصالح سبيرز.

البداية جاءت قوية من فريق سبيرز الذي سرعان ما نجح في التقدم بنتيجة 18-8، قبل أن ينهي هذه الفترة لصالحه 23-13، لتصبح المباراة الخامسة على التوالي التي يتقدم فيها بفارق عشر نقاط أو أكثر في الربع الأول.

واستمر تفوق أصحاب الأرض ليصل الفارق إلى 16 نقطة لصالحهم في الربع الثاني بعد أن وصلت النتيجة إلى 31-15، لكن انتفاضة مفاجئة من نيويورك نيكس قلصت الفارق إلى 5 نقاط مع نهاية الشوط الأول.

وظل سبيرز صاحب الكفة الأرجح في اللقاء حتى قبل النهاية بـ3 دقائق و40 ثانية عندما أدرك نيكس التعادل لأول مرة بنتيجة 85-85 قبل أن يتقدم في اللحظات الأخيرة لينهي المباراة بالفوز والتتويج بلقبه الثالث بعد عامي 1970 و1973.