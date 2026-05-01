سلة.. نيكولا يوكيتش يقود تمبروولفز للفوز على ناغتس والتأهل للدور الثاني بنتيجة 110-98 في المباراة السادسة من سلسلة الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول



قاد النجم الصربي نيكولا يوكيتش فريق مينيسوتا تمبروولفز لحسم تأهله للدور الثاني في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، بعدما تغلب على ضيفه دنفر ناغتس بنتيجة 110-98، الجمعة، ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة.

بهذه النتيجة حسم تمبروولفز سلسلة المواجهات المباشرة السبع مع منافسه بنتيجة 4-2، ليواجه فريق سان أنطونيو سبيرز في نصف نهائي المؤتمر الغربي من تصفيات الدوري.

المباراة جاءت متقاربة، إذ تقدم فريق مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 57-50 قبل أن يسجل نيكولا يوكيتش لاعب دنفر 14 نقطة في الربع الثالث ليحقق نهاية متقاربة.

وأنهى يوكيتش، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ثلاث مرات، المباراة برصيد 28 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 كرات مرتدة، لكن أداءه طغى عليه تورطه في مشادة مع جايلين كلارك لاعب فريق مينيسوتا تمبروولفز.

وقام اللاعبان بدفع بعضهما البعض قبل أقل من 10 دقائق من نهاية المباراة، مما أدى إلى حصول كلا اللاعبين على خطأ فني إلى جانب ناز ريد لاعب فريق تمبرولفز، الذي شارك أيضا في المشادة.

كما تألق جايدن ماكدانييلز مع فريق تمبروولفز بتسجيله 32 نقطة، وهو أعلى رقم في مسيرته، ويمكن أن يحصل الفريق على دفعة قوية بعودة أنتوني إدواردز من الإصابة في المباراة الافتتاحية يوم الثلاثاء ضد فريق سان أنطونيو سبيرز.

وفي المؤتمر الشرقي، حقق فريق نيويورك نيكس أرقاما قياسية جديدة حيث سحق فريق أتلانتا هوكس بنتيجة 140-89 ليفوز بسلسلة مبارياته بنتيجة 4-2، ويحسم تأهله لنصف النهائي.

كان فارق النقاط البالغ 51 نقطة في الفوز رقما قياسيا للفريق في الأدوار الإقصائية، بينما كان تقدمه بفارق 47 نقطة في الشوط الأول هو الأكبر في تاريخ الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كارل أنتوني تاونز، لاعب نيويورك نيكس، ثلاثية مزدوجة بـ 12 نقطة و 11 كرة مرتدة و 10 تمريرات حاسمة، بينما سجل زميله أو جي أنونوبي أعلى رصيد بـ 29 نقطة.

هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يصل فيها فريق نيويورك نيكس إلى الدور نصف النهائي، وسيواجهون إما فريق بوسطن سلتكس أو فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وسجل تايريس ماكسي 30 نقطة وأضاف بول جورج 23 نقطة ليقودا فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز بالمباراة السادسة على ضيفه بوسطن سلتكس بنتيجة 106-93، مما أدى إلى مباراة سابعة حاسمة في بوسطن يوم الأحد، بعد تعادلهما 3-3 في سلسلة المواجهات المباشرة.