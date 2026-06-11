سلة.. "نيكس" يحقق عودة مذهلة أمام "سبيرز" ويقترب من لقب الدوري الأمريكي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أصبح فريق نيويورك نيكس على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الغائب عن خزائنه منذ 1973، بفوزه المثير على مضيفه سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 107-106، الخميس.

المباراة أقيمت في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" في رابع لقاء بسلسلة المواجهات المباشرة للدور النهائي من البطولة، ليتقدم نيويورك نيكس 3-1 في السلسلة، وبإمكانه حسم اللقب في المباراة المقبلة يوم الأحد المقبل.

اللقاء شهد أكبر عودة في تاريخ نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، حيث قلب نيويورك نيكس تأخره بفارق 29 نقطة، عندما كان سبيرز متقدما بنتيجة 81-52 في الربع الثالث، إلى فوز صعب برمية ارتدادية من أو جي أنونوبي قبل 1.2 ثانية من نهاية المباراة.

ولم يسبق لأي فريق أن قلب تأخره بأكثر من 24 نقطة في مباراة نهائية، عندما فعلها بوسطن ضد ليكرز في عام 2008، منذ أن بدأت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في الاحتفاظ بتفاصيل اللعب لكل ربع من الأرباع الأربعة في عام 1997.

كانت سلسلة انتصارات فريق نيويورك نيكس التي استمرت 13 مباراة قد انتهت في المباراة الماضية، عندما خسر بنتيجة 111-115.

وبدا أن الفريق يتجه نحو هزيمة ثانية على التوالي بتأخره في الشوط الأول، عندما ساهم فيكتور ويمبانياما في منح فريق سان أنطونيو سبيرز أكبر تقدم لفريق زائر في الشوط الأول من نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بنتيجة 76-49 .

لكن النجم جيلين برونسون ساهم في عودة نيويورك نيكس المذهلة بتسجيله 36 نقطة، وأنهى أنونوبي المباراة برصيد 33 نقطة مسجلا السلة الحاسمة بعد محاولة فاشلة لتسديد رمية ثلاثية من برونسون ارتدت من الحلقة.

في المقابل، سجل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 24 نقطة و13 متابعة، وأضاف ديلان هاربر 21 نقطة، فيما سجل كل من دي آرون فوكس وديفين فاسل 18 نقطة لسبيرز، الذي سجل رقما قياسيا في النهائيات بإحراز 14 رمية ثلاثية في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه الكبير.