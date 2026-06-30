أسطورة كرة السلة الأمريكية في طريقه للانتقال إلى ناد آخر في سن 41 عاما..

سلة.. ليكرز يعلن رحيل ليبرون جيمس بعد 8 مواسم أسطورة كرة السلة الأمريكية في طريقه للانتقال إلى ناد آخر في سن 41 عاما..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن فريق لوس أنجلوس ليكرز، الثلاثاء، أن أسطورة كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس سيغادر الفريق ويدخل سوق الانتقالات كلاعب حر، قبل انطلاق موسمه الرابع والعشرين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، لمواصلة مسيرته مع نادٍ آخر.

ونشر ليكرز، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا رسميًا قال فيه: "ليبرون جيمس أحد أعظم الرياضيين في التاريخ".

وأضاف: "سنظل ممتنين دائمًا لسنواته الثماني مع ليكرز، بما في ذلك قيادته الفريق إلى لقب الدوري عام 2020 في ظل أصعب الظروف، فضلًا عن الأرقام القياسية العديدة التي حققها بقميص الفريق".

واختتم البيان بالقول: "نتمنى له كل التوفيق في مستقبله داخل الملعب وخارجه، وسيظل دائمًا فردًا عزيزًا في عائلة ليكرز".

وأمضى جيمس، البالغ من العمر 41 عامًا، ثمانية مواسم مع ليكرز، وأسهم في قيادته إلى لقب الدوري الأمريكي للمحترفين عام 2020، كما لعب إلى جانب نجله بروني، البالغ من العمر 21 عامًا، منذ عام 2024.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهداف التاريخي للدوري الأمريكي للمحترفين يعد هدفًا لعدة أندية، أبرزها غولدن ستيت ووريورز، إلى جانب فريقيه السابقين ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.

وخلال الموسم الحالي، سجل جيمس معدل 20.9 نقطة، و7.2 تمريرات حاسمة، و6.1 متابعات في المباراة الواحدة مع ليكرز.

ويحمل جيمس، الذي شارك في مباراة كل النجوم 22 مرة وتُوج بلقب الدوري أربع مرات، الرقم القياسي في عدد المباريات (1622) والنقاط (43440) في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين.

وكان كليفلاند كافالييرز قد اختار جيمس كأول لاعب في مسودة الدوري لعام 2003، حيث أمضى سبعة مواسم قبل انتقاله إلى ميامي هيت.

وعاد جيمس إلى كليفلاند عام 2014، وبعد موسمين فقط قاد الفريق إلى العودة التاريخية من التأخر 1-3 في نهائيات الدوري أمام غولدن ستيت ووريورز، ليمنح كليفلاند أول لقب في تاريخه.

وفي عام 2020، قاد جيمس ليكرز إلى التتويج بلقب الدوري، بعد تسعة أشهر من وفاة أسطورة النادي كوبي براينت وابنته جيانا، ضمن تسعة أشخاص في حادث تحطم مروحية.