سلة.. ليبرون جيمس يقود ليكرز لحسم سلسلة مواجهاته أمام روكتس بعدما سجل 28 نقطة في الفوز بنتيجة 98-78 في سادس مواجهة بين الفريقين ضمن الأدوار الإقصائية بالدوري الأمريكي للمحترفين

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



سجل ليبرون جيمس 28 نقطة ليقود فريقه لوس أنجلوس ليكرز للفوز على مضيفه هيوستن روكتس بنتيجة 98-78، السبت، ويحسم تأهله إلى نصف نهائي المؤتمر الغربي من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

وأضاف النجم الأمريكي، البالغ من العمر 41 عاما، 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة ليضمن لفريق ليكرز الفوز في سلسلة المواجهات المباشرة بالأدوار الإقصائية بنتيجة 4-2 ضد روكتس، ليواجه حامل لقب البطولة أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وكان فريق ليكرز متقدما في السلسلة بنتيجة 3-0، قبل أن يقلص روكتس الفارق بفوزين متتاليين، لكنه تدارك الموقف ليفوز في المواجهة السادسة خارج أرضه في هيوستن ويتجنب خوض مباراة فاصلة، وكان أفضل مسجل نقاط في هيوستن هو أمين طومسون برصيد 18 نقطة.

وسيكون ليكرز أمام مهمة صعبة للغاية في الدور التالي عندما يواجه فريق ثاندر، الذي أنهى الموسم في صدارة المؤتمر الغربي وحقق فوزا بنتيجة 4-0 في سلسلة مبارياته ضد فريق فينيكس صنز في تصفيات الأدوار الإقصائية.

وتقام المباراة الأولى من سلسلة مواجهاتهما المباشرة المكونة من سبع مباريات في أوكلاهوما يوم الأربعاء المقبل.

في غضون ذلك، حقق فريق ديترويت بيستونز، الذي أنهى الموسم في صدارة المؤتمر الشرقي، عودة مذهلة ليهزم أورلاندو ماجيك بنتيجة 93-79 ليعادل سلسلة المواجهات المباشرة بنتيجة 3-3 ويحدد مباراة فاصلة سابعة.

وكان فريق ديترويت متأخرا بفارق يصل إلى 24 نقطة في المباراة السادسة، حيث كان فريق ماجيك متقدما بنتيجة 62-38 في وقت مبكر من الربع الثالث عندما بدا أنهم قد وضعوا أنفسهم على حافة تحقيق أول فوز في سلسلة التصفيات منذ عام 2010.

لكن أورلاندو ارتكب العديد من الأخطاء المتتالية، ليستغل فريق بيستونز الفرصة لصالحه ويحقق عودة قوية في المباراة، علما بأن بيستونز كان متأخرا بنتيجة 2-3 في السلسلة، ليجبر منافسه على خوض مباراة سابعة.

وستقام المباراة النهائية من السلسلة يوم الأحد في ديترويت، وسيلعب الفائز إما مع كليفلاند كافالييرز أو تورنتو رابتورز، اللذين ستصل مباراتهما في الدور الأول من التصفيات إلى مباراة فاصلة.

وسجل آر جيه باريت رمية ثلاثية، اصطدمت بحافة السلة وارتفعت في الهواء قبل أن تسقط، قبل 1.2 ثانية من نهاية الوقت الإضافي ليمنح تورنتو رابتورز فوزا مثيرا على ضيفه كليفلاند كافالييرز بنتيجة 112-110.

بهذه النتيجة، عادل رابتورز سلسلة المواجهات المباشرة مع كافالييرز بنتيجة 3-3، ليخوض الفريقان مباراة حاسمة في كليفلاند يوم الأحد، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور التالي.