سلة.. كليفلاند كافالييرز يتفوق على ديترويت بيستونز في الدوري الأمريكي بالفوز بنتيجة 117- 113 بعد وقت إضافي في المباراة الخامسة من سلسلة المواجهات المباشرة بالدور الثاني للبطولة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تمكن فريق كليفلاند كافالييرز، من التغلب على مضيفه ديترويت بيستونز، بنتيجة 117-113 في الوقت الإضافي، الخميس، ليصبح على بعد فوز واحد من التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق كافالييرز أول فوز له خارج أرضه في الدور الثاني من البطولة بفضل 30 نقطة من اللاعب المخضرم جيمس هاردن، ليتقدم بنتيجة 3-2 في سلسلة نصف نهائي المؤتمر الشرقي المكونة من سبع مباريات.

وسيسعى كليفلاند كافالييرز الذي حقق فوزه الثالث تواليا بعد أن كان متأخرا في المواجهات المباشرة 2-0، إلى حسم الأمور على أرضه عندما يستضيف المباراة السادسة السبت المقبل، في انتظار فريق نيويورك نيكس في الأدوار النهائية للمؤتمر الشرقي.

المباراة شهدت تألق جيمس هاردن الذي سجل 30 نقطة، واستحوذ على 8 كرات مرتدة، وقدم 6 تمريرات حاسمة في 43 دقيقة، كما ساهم دونوفان، ميتشل بشكل كبير بتسجيله 21 نقطة لفريق كافالييرز.

وأضاف ماكس ستروس 20 نقطة و8 متابعات، وسجل إيفان موبلي، 19 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وحقق جاريت ألين، ثنائية مزدوجة بتسجيله 16 نقطة و10 متابعات.

في المقابل، لم يكن أداء كيد كانينغهام الرائع بتسجيله 39 نقطة و7 متابعات و9 تمريرات حاسمة في 48 دقيقة كافيا لتجنب خسارة ديترويت بيستونز، المصنف الأول.

وساهم دانيس جينكينز بـ19 نقطة و3 تمريرات حاسمة، بينما أنهى توبياس هاريس، المباراة برصيد 13 نقطة، وأضاف بول ريد، 10 نقاط، بينما اكتفى جيلين دورين، بتسجيل 9 نقاط فقط.