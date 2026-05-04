كليفلاند كافالييرز إلى الدور الثاني بالدوري الأمريكي للمحترفين

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل فريق كليفلاند كافالييرز، الاثنين، إلى الدور الثاني في المؤتمر الشرقي من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، بفوزه على ضيفه تورنتو رابتورز 114-102، في المباراة الحاسمة بسلسلة الأدوار الإقصائية للبطولة.

كافالييرز تفوق في سلسلة المواجهات المباشرة المكونة من 7 مباريات بنتيجة 4-3، ليبلغ الدور الثاني للموسم الثالث تواليا.

وسيواجه في الدور الثاني (نصف نهائي المناطق) متصدر المنطقة ديترويت بيستونز، في سلسلة من 7 مباريات تنطلق الأولى فجر الأربعاء في ديترويت.

وتألق جاريت ألين مع كليفلاند كافالييرز بتسجيله 22 نقطة و19 كرة مرتدة، وساعد فريقه على العودة من تأخره بفارق 10 نقاط بعد الربع الأول.

وفي منتصف المباراة كانت النتيجة 49-49، لكن كافالييرز تقدم في الربع الثالث، إذ ساهم ألين بـ 14 نقطة و10 متابعات (الحصول على الكرة من المنافس بعد رمية أو تسديدة فاشلة)، وأضاف دونوفان ميتشل 22 نقطة، وسجل جيمس هاردن 18 نقطة.

أما فريق رابتورز، الذي شارك في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 2022، فسجل له سكوتي بارنز 24 نقطة و9 متابعات، بينما سجل آر جيه باريت 23 نقطة.

وفي مباراة أخرى، أكمل فريق ديترويت بيستونز قلب تأخره 1-3 إلى فوز 4-3 في سلسلة مواجهاته المباشرة مع أورلاندو ماجيك، ليتأهل إلى الدور الثاني للمؤتمر الشرقي.

وفاز بيستونز في المباراة الحاسمة من سلسلة مبارياته بـ116-94، وهو الفوز الأول للفريق بسلسلة مباريات فاصلة منذ عام 2008.

وأصبح بيستونز الفريق الخامس عشر في تاريخ الدوري الذي يعود من خسارة 1-3، والثاني خلال يومين بعد فوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على بوسطن سلتكس.

وسجل كيد كانينغهام أعلى رصيد لبيستونز وهو 32 نقطة و12 تمريرة حاسمة، وأضاف توبياس هاريس 30 نقطة، فيما سجل باولو بانشيرو لاعب أورلاندو أعلى رصيد في المباراة بـ38 نقطة.