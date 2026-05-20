بعد أن قلب تأخره بفارق 22 نقطة في الفترة الرابعة إلى فوز ثمين بنتيجة 115-104 في الوقت الإضافي ضمن سلسلة المواجهات المباشرة بنهائيات البطولة

سلة.. فوز تاريخي لنيويورك نيكس على كافالييرز بالدوري الأمريكي بعد أن قلب تأخره بفارق 22 نقطة في الفترة الرابعة إلى فوز ثمين بنتيجة 115-104 في الوقت الإضافي ضمن سلسلة المواجهات المباشرة بنهائيات البطولة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق فريق نيويورك نيكس "ريمونتادا" تاريخية أمام ضيفه كليفلاند كافالييرز، وسجل فوزا مثيرا بنتيجة 115-104 في الوقت الإضافي، الأربعاء، ضمن نهائيات المؤتمر الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبدا أن فريق نيويورك نيكس، في طريقه للخسارة عندما كان متأخرا بفارق 22 نقطة حيث كانت النتيجة 93-71 لصالح كافالييرز، قبل 7 دقائق و52 ثانية من نهاية الوقت الأصلي، لكنه تمكن من قلب الطاولة على منافسه ليفوز باللقاء، في أكبر عودة بتاريخ مباريات النهائيات لفريق نيكس.

ظل نيويورك نيكس، عاجزا عن التقدم طوال 40 دقيقة أمام كليفلاند كافالييرز، لكن نجمه جيلين برونسون، قاد انتفاضة متأخرة، مسجلا سلسلة من 18 نقطة متتالية، ثم عادل النتيجة إلى 101-101 بتسديدة قبل 19 ثانية من نهاية الوقت الأصلي.

وافتتح نيويورك نيكس، الوقت الإضافي بتقدم ساحق بنتيجة 9-0، وسط فرحة عارمة من الجماهير في ملعب ماديسون سكوير غاردن، ليواصل الفريق تقدمه حتى أنهى اللقاء لصالحه محققا فوزه الأول في سلسلة المواجهات المباشرة بين الفريقين المكونة من 7 مباريات.

وأصبح نيويورك نيكس، على بعد ثلاثة انتصارات فقط من بلوغ النهائيات التالية من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين للمرة الأولى منذ عام 1999.

وتصدر برونسون لائحة المسجلين في المباراة برصيد 38 نقطة، وأضاف ميكال بريدجز، 18 نقطة، وكان أو جي أنونوبي، العائد من غياب مباراتين بسبب الإصابة، واحدا من ثلاثة لاعبين من فريق نيكس، سجلوا 13 نقطة في اللقاء.

في المقابل، سجل دونوفان ميتشل، 29 نقطة لفريق كليفلاند كافالييرز، وأضاف كل من جيمس هاردن وإيفان موبلي، 15 نقطة لكل منهما.

وسيواجه الفائز في هذه السلسلة إما حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر، أو سان أنطونيو سبيرز، في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

وفاز فريق سان أنطونيو سبيرز، بفضل أداء فيكتور ويمبانياما الذي سجل 41 نقطة، على فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر في الوقت الإضافي المزدوج في المباراة الأولى من نهائيات المؤتمر الغربي.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين التي يتم فيها حسم أول مباراتين من نهائيات كلا المؤتمرين الغربي والشرقي في الوقت الإضافي.