سلة.. سيكسرز يتأهل لنصف نهائي المؤتمر الشرقي بالدوري الأمريكي بعد فوزه في المباراة الحاسمة على سلتكس بنتيجة 108-100..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

قاد الثنائي جويل إمبيد وتايريس ماكسي فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لتحقيق الفوز في المباراة الحاسمة على مضيفه بوسطن سلتكس بنتيجة 108-100، الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

بهذه النتيجة، حسم سيكسرز تأهله إلى نصف نهائي المؤتمر الشرقي ليضرب موعدا مع نيويورك نيكس، المتأهل على حساب أتلانتا هوكس، في سلسلة جديدة من 7 مباريات.

وعاد سفنتي سيكسرز من تأخره بنتيجة 1-3 في سلسلة مباريات التصفيات ليجبر منافسه على خوض مباراة فاصلة خارج أرضه أنهاها لصالحه، ليقصي أبطال الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين لموسم 2023-2024.

وساهم إمبيد بـ34 نقطة و12 كرة مرتدة وست تمريرات حاسمة، بينما سجل زميله في الفريق تايريس ماكسي 30 نقطة و11 كرة مرتدة وسبع تمريرات حاسمة، فيما سجل جايلين براون 33 نقطة لسلتكس.

وخاض إمبيد مباراته الرابعة من السلسلة بعد أن أبعدته عملية استئصال الزائدة الدودية الطارئة عن الملاعب منذ 6 أبريل، فيما غاب نجم بوسطن جايسون تاتوم عن المباراة الحاسمة بسبب مشكلة في ركبته اليسرى.

وأصبح فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الفريق الرابع عشر الذي يفوز بسلسلة مباريات بعد أن كان متأخرا بنتيجة 1-3، محققا هذا الإنجاز لأول مرة في تاريخه، ومسجلا انتصاره الأول على سلتكس في الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ عام 1982.

