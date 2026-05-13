سلة.. سبيرز يقترب من التأهل للنهائيات بالفوز على تمبروولفز بحسمه المواجهة الخامسة بينهما بنتيجة 126-97 في الدور الثاني من الدوري الأمريكي للمحترفين

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق فريق سان أنطونيو سبيرز فوزا ساحقا على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 126-97، الأربعاء، ليتقدم في سلسلة المواجهات المباشرة 3-2 ويقترب من التأهل لنهائيات المؤتمر الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وعاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما إلى تشكيلة سبيرز بعد أن نجا من الإيقاف بسبب طرده في المباراة الرابعة الاثنين الماضي، عندما ضرب ناز ريد، لاعب مينيسوتا، بمرفقه في حلقه، ليساهم في الفوز بالمباراة الخامسة في السلسلة المكونة من 7 مباريات.

وسجل ويمبانياما 16 نقطة في بداية ساخنة للربع الأول من المباراة، ما ساهم في تقدم فريقه سان أنطونيو، بنتيجة 24-9، لينهي المباراة برصيد 27 نقطة و17 متابعة وخمس تمريرات حاسمة وثلاث اعتراضات في أداء متميز على طرفي الملعب.

كما سجل كيلدون جونسون، 21 نقطة، بينما أنهى دي آرون فوكس، المباراة برصيد 18 نقطة، وسجل صانع الألعاب ستيفون كاسل، 17 نقطة، فيما كان أنتوني إدواردز، أكثر المسجلين لفريق تمبروولفز برصيد 20 نقطة.

ونجح أصحاب الأرض في فرض تفوقهم منذ البداية واستطاعوا التقدم في النتيجة خلال الفترتين الأولى والثانية لينهوا الشوط الأول لصالحهم 59-47، قبل أن ينتفض مينيسوتا في بداية الربع الثالث ما سمح له بالتعادل عند 61-61.

لكن سان أنطونيو، أحبط محاولات الفريق الضيف بعد أن أعاد تنظيم صفوفه ليعود بقوة ويحقق تقدما بنتيجة 91-73 بنهاية الربع الثالث، وواصل تسجيل النقاط في الربع الرابع، متفوقا على مينيسوتا بنتيجة 35-24 ليحقق فوزا مستحقا بنتيجة 126-97.

ويملك سان أنطونيو سبيرز فرصة حسم تأهله للنهائيات إذا ما فاز بالمباراة السادسة السبت المقبل في مينيابوليس، حيث سيواجه فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، في نهائيات المؤتمر الغربي.