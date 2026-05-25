سلة.. سبيرز يفوز على حامل اللقب ثاندر في الدوري الأمريكي بنتيجة 103-82، ضمن سلسلة المواجهات المباشرة بنهائيات المؤتمر الغربي للبطولة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

قاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، فريقه سان أنطونيو سبيرز، للفوز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، مساء الاثنين بنتيجة 103-82، مسجلا 33 نقطة، ليتعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في نهائيات المؤتمر الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتألق ويمبانياما، البالغ من العمر 22 عامًا الذي يبلغ طوله 2.24 مترا بإحراز 11 من 22 تسديدة من الملعب، و3 رميات ثلاثية من أصل 7 محاولات، وثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة وثلاثة اعتراضات للكرة في 31 دقيقة.

وأضاف ستيفون كاسل، وديفين فاسيل، 13 نقطة لكل منهما، فيما سجل دي آرون فوكس، 12 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة لصالح سان أنطونيو سبيرز، أمام حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر.

في المقابل، اكتفى الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، بتسجيل 19 نقطة لأوكلاهوما سيتي ثاندر، فيما غاب كل من جالين ويليامز، وأجاي ميتشل، عن المباراة بسبب الإصابة.

بهذه النتيجة، تعادل سان أنطونيو المضيف بنتيجة 2-2 في سلسلة المواجهات المباشرة بالتصفيات النهائية المكونة من سبع مباريات، حيث ستقام المباراة الخامسة يوم الأربعاء في مدينة أوكلاهوما والسادسة في سان أنطونيو يوم الجمعة.

ويسعى فريق سان أنطونيو سبيرز، إلى تحقيق أول تأهل له إلى الدور التالي من نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين منذ فوزه باللقب في عام 2014.

بينما يأمل فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، في أن يصبح أول فريق يفوز بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين مرتين متتاليتين منذ أن حقق ذلك فريق غولدن ستيت واريورز، في موسمي 2017-2018.