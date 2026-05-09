سلة.. "سبيرز" يحقق فوزا ثمينا على "تمبروولفز" في الدوري الأمريكي ويمبانياما يسجل 39 نقطة محققا فوز فريقه بنتيجة 115-108، ونيويورك نيكس يحقق فوزه الثالث على سفنتي سيكسرز..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل فيكتور ويمبانياما 39 نقطة ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 115-108، السبت، ضمن سلسلة المواجهات المباشرة بالدور الثاني للدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

تفوق فريق سبيرز بنتيجة 106-103 قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، قبل أن تساعد الرمية الثلاثية الثالثة لويمبانياما وسلسلة من الرميات الحرة الفريق المصنف الثاني في المؤتمر الغربي على الابتعاد عن مضيفه.

وأحرز ويمبانياما، البالغ من العمر 22 عاما، تسع نقاط من أصل أول 11 نقطة لفريق سبيرز، حيث تقدموا بنتيجة 18-3، لكن أنتوني إدواردز، الذي سجل 32 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة، أعاد فريقه إلى المنافسة، وانتهى الربع الثاني بالتعادل 51-51.

واستحوذ اللاعب الدولي الفرنسي على 15 كرة مرتدة وصد خمس تسديدات، ليساهم في تقدم سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 2-1 في سلسلة المواجهات المباشرة للسلة المكونة من 7 مباريات.

وفي مباراة أخرى، سجل جيلين برونسون 33 نقطة لفريق نيويورك نيكس ليساهم في الفوز على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 108-94 ليتقدموا بنتيجة 3-0 في سلسلة المواجهات بالمؤتمر الشرقي.

وتمكن الفريق الضيف من قلب تأخره بأربع نقاط في الربع الأول إلى تقدم بنتيجة 60-52 في نهاية الشوط الأول.

وسجل كوينتين غرايمز رميتين ثلاثيتين ليقلص الفارق إلى أربع نقاط فقط لصالح فريق سفنتي سيكسرز في الربع الرابع، قبل أن يسجل كل من برونسون وميكال بريدجز وجوش هارت ليحققوا الفوز للفريق المصنف ثالثا في المنطقة الشرقية.

