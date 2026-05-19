سلة.. "سبيرز" يحقق الفوز على "ثاندر" في نهائيات الدوري الأمريكي بنتيجة 122-115 في الأشواط الإضافية بفضل تألق الفرنسي فيكتور ويمبانياما..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

سجل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 41 نقطة، ليقود فريق سان أنطونيو سبيرز لفوز ثمين على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 122-115 بعد شوطين إضافيين، الثلاثاء، في نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

المباراة هي الأولى في سلسلة المواجهات المباشرة بين الفريقين، والمكونة من سبع مباريات في الأدوار النهائية من البطولة للمؤتمر الغربي، وأقيمت في مركز بايكوم بمدينة أوكلاهوما، معقل فريق ثاندر.

وسجل ويمبانياما 41 نقطة واستحوذ على 24 كرة مرتدة، ما أجبر الفريقين على خوض وقت إضافي ثان بفضل رمية ثلاثية رائعة، كما سجل تسع نقاط من أصل 14 نقطة في الوقت الإضافي الثاني، حيث ألحق سان أنطونيو أول هزيمة بحامل اللقب ثاندر في هذه الأدوار الإقصائية.

وأصبح اللاعب الفرنسي أول لاعب يسجل 30 نقطة أو أكثر و20 كرة مرتدة أو أكثر، في أول ظهور له في نهائيات المؤتمر منذ أن سجل ويلت تشامبرلين 42 نقطة و29 كرة مرتدة في عام 1960.

وتفوق ويمبانياما (22 عاما)، على الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر، نجم فريق ثاندر والفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة يوم الاثنين، ليمنح فريقه أفضلية التقدم في النتيجة قبل المواجهات التالية.

كما سجل الصاعد ديلان هاربر، الذي بدأ المباراة أساسيا بدلا من دي آرون فوكس المصاب، 24 نقطة، واستحوذ على الكرة سبع مرات لصالح سبيرز، وأضاف ستيفون كاسل 17 نقطة و11 تمريرة حاسمة، ليعزز سبيرز هيمنته على ثاندر هذا الموسم.

أوكلاهوما سيتي، الذي يسعى ليصبح أول فريق يكرر الفوز بالبطولة منذ غولدن ستيت في عامي 2017 و2018، حقق أفضل رقم في الدوري بـ 64 فوزا في الموسم العادي، لكنه خسر 4 من أصل 5 مباريات أمام سان أنطونيو سبيرز.

واقتصرت نقاط نجمه شاي جيلجيوس-ألكسندر على 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة، متجاوزا بداية بطيئة، ليقود محاولة فريق ثاندر للعودة من تأخر بفارق 10 نقاط في الربع الأخير ويساهم في تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 108-108، قبل اللجوء للوقت الإضافي.

فيما تصدر أليكس كاروسو قائمة المسجلين لفريق ثاندر برصيد 31 نقطة، فيما سجل جيلين ويليامز، العائد من غياب دام ست مباريات بسبب الإصابة، 26 نقطة في اللقاء.