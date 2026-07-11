لمدة 5 سنوات حتى موسم 2031- 2032 في أغلى صفقة تجديد في تاريخ النادي...

سلة.. سبيرز يجدد تعاقد الفرنسي ويمبانياما مقابل ربع مليار دولار لمدة 5 سنوات حتى موسم 2031- 2032 في أغلى صفقة تجديد في تاريخ النادي...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



حسم فريق سان أنطونيو سبيرز مستقبل نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما، بعدما جدد عقده لمدة خمسة مواسم حتى موسم 2031-2032، في صفقة تاريخية تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار، لتُبقي أحد أبرز المواهب في عالم كرة السلة مع الفريق.

وأعلن سبيرز، السبت، عبر حسابه على منصة "إكس"، إتمام الاتفاق، ونشر صورة لويمبانياما مرفقة بعبارة: "لقد أصبح الأمر رسميا.. وقعنا مع ويمبانياما عقد تمديد لعدة سنوات".

وقال الموقع الإلكتروني لرابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي أيه) إن فيكتور ويمبانياما وقع عقد تمديد لمدة 5 سنوات، مقابل مبلغ يتجاوز 250 مليون دولار، ليكون بذلك أغلى عقد في تاريخ فريق سان أنطونيو سبيرز.

كما تُعدّ تلك الصفقة ثالث أكبر تمديد لعقد لاعب مبتدئ في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد كيد كانينغهام، لاعب فريق بيستونز، وإيفان موبلي، لاعب فريق كافالييرز، إذ يمتلك كل منهما عقد تمديد لمدة خمس سنوات بقيمة 269 مليون دولار.

وجاءت هذه الخطوة بعد موسم استثنائي للنجم الفرنسي، البالغ من العمر 22 عاما، الذي أصبح مؤهلا للتفاوض على تمديد عقده عقب خسارة فريقه نهائي مسابقة الدوري أمام نيويورك نيكس في 5 مباريات.

وقدّم ويمبانياما واحدا من أفضل مواسمه منذ انضمامه إلى الدوري، بعدما تُوّج بجائزة أفضل لاعب دفاعي لموسم 2025-2026، وتصدر قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا للتصديات، كما اختير ضمن الفريق الأول لأفضل لاعبي الدوري، وشارك للمرة الثانية في مباراة كل النجوم، وللمرة الأولى أساسيا.

ودخل ويمبانياما أيضا تاريخ سان أنطونيو سبيرز، بعدما أصبح سادس لاعب فقط من النادي يبدأ مباراة كل النجوم أساسيا، لينضم إلى قائمة من الأساطير تضم جورج جيرفين، وألفين روبرتسون، وديفيد روبنسون، وتيم دنكان، وكاواي ليونارد.

وعلى مستوى الأرقام، خاض النجم الفرنسي 64 مباراة، وحقق أفضل معدلاته في مسيرته، بتسجيل 25.0 نقطة و11.5 متابعة و3.1 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، إلى جانب تصدره الدوري بمعدل 3.08 صدة، وإضافة 1.03 خطف كرة في المباراة.

كما أصبح سابع لاعب في تاريخ الدوري يحقق، خلال موسم واحد، متوسط 25 نقطة و10 متابعات وثلاث صدات، وسجل ثنائية مزدوجة في 42 مباراة، منها أسرع ثنائية في تاريخ الدوري، عندما سجل 10 نقاط و10 متابعات خلال 8 دقائق و31 ثانية فقط أمام شيكاغو بولز، في 30 مارس/ آذار.