سلة.. سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز، الأحد، إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، بفوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي 111-103، لينافس نيويورك نيكس على البطولة في مواجهة حاسمة.

بهذا الفوز، حسم سبيرز بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما سلسلة المواجهات المباشرة في نهائيات المؤتمر الغربي المكونة من سبع مباريات أمام ثاندر بنتيجة 4-3، ليصعد إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014.

سجل فيكتور ويمبانياما، الذي نال لقب أفضل لاعب في نهائيات المؤتمر الغربي، 22 نقطة وسبع متابعات.

وقدّم زميله دي آرون فوكس أفضل مباراة له في السلسلة، إذ أنهى المباراة برصيد 15 نقطة وخمس تمريرات حاسمة وقطع الكرة ثلاث مرات.

فيما أضاف جوليان شامباني 20 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة، وسجل ستيفون كاسل 16 نقطة لفريقه، الذي كان متقدما في المباراة الحاسمة طوال الوقت تقريبا.

في المقابل، تألق الكندي شاي جيلجيوس ألكسندر، لاعب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر والحائز على جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين متتاليتين.

وتصدر ألكسندر قائمة الهدافين برصيد 35 نقطة، وقدّم تسع تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخسارة والإقصاء.

ومن المقرر أن يفتتح سان أنطونيو سلسلة مواجهاته أمام نيويورك نيكس في النهائي، على أرضه الأربعاء المقبل، ويأمل في تكرار سيناريو موسم 1999 عندما حسم اللقب على حساب الفريق نفسه بنتيجة 4-1 في سلسلة من خمس مباريات.

وكان ذلك أول لقب من أصل خمسة ألقاب حققها سان أنطونيو سبيرز، في حين كان آخر تتويج له عام 2014 عندما تغلب على ميامي هيت.

بينما يتطلع نيويورك نيكس إلى إنهاء فترة جفاف استمرت أكثر من نصف قرن منذ فوزه بلقبه الثاني عام 1973 على حساب ليكرز.