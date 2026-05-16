سلة.. سان أنطونيو سبيرز إلى نهائيات الدوري الأمريكي بالفوز على مينيسوتا تمبروولفز 139-109 ليحسم سلسلة المواجهات المباشرة في الدور الثاني بنتيجة 4-2

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حجز فريق سان أنطونيو سبيرز مقعده في نهائيات المؤتمر الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بالفوز 139-109 على منافسه مينيسوتا تمبروولفز، الجمعة، في سادس مباراة من سلسلة المواجهات المباشرة بالدور الثاني.

وصل سان أنطونيو سبيرز إلى مينيسوتا متقدما بنتيجة 3-2 في سلسلة مباريات الدور الثاني المكونة من سبع مواجهات، وحافظ على تقدمه طوال اللقاء ليحقق فوزا مهد الطريق لسلسلة مواجهات مثيرة مع حامل اللقب والمتصدر أوكلاهوما سيتي ثاندر في النهائيات.

وتألق ستيفون كاسل مع "سبيرز" بتسجيله 32 نقطة و11 كرة مرتدة، حيث نجح في تسديد 11 من أصل 16 محاولة من الملعب، مدعوما بشكل جيد من قبل دي آرون فوكس والنجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، اللذين أضافا 21 و19 نقطة لكل منهما.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها سان أنطونيو سبيرز إلى نهائيات المؤتمر الغربي منذ عام 2017، ورغم أن المواجهة المقبلة أمام ثاندر المرشح الأوفر حظا، لكن سبيرز يملك ضده سجلا أفضل بواقع انتصارات 4-1 في الموسم العادي.

وفي مباراة أخرى، سجل كيد كانينغهام 21 نقطة ليقود ديترويت بيستونز إلى تجنب الإقصاء من الدور الثاني بفوزه 115-94 على مضيفه كليفلاند كافالييرز، ليلجأ الفريقان إلى خوض المباراة السابعة في سلسلة نصف نهائي المؤتمر الشرقي.

قدم فريق بيستونز المصنف الأول، والذي كان متأخرا بنتيجة 2-3 في سلسلة المباريات السبع قبل مباراة السبت الحاسمة في كليفلاند، هجوما مبكرا ليحقق تفوقا واضحا منذ البداية وحتى نهاية الفترة الرابعة.

ويتعين على فريق كليفلاند، الذي لم يهزم على أرضه في ملعب روكيت أرينا في الأدوار الإقصائية هذا الموسم، الفوز خارج ملعبه في المباراة السابعة الحاسمة الاثنين المقبل في ديترويت للتأهل إلى النهائيات.

تضمنت نقاط كانينغهام الـ 21 خمس رميات ثلاثية، بينما قدم لاعب الوسط في ديترويت، جيلين دورين، أداء مميزا على الصعيد الدفاعي تضمن 11 كرة مرتدة وثلاث صدات وقطع الكرة مرة واحدة.

كان كونينغهام واحدا من ستة لاعبين من فريق بيستونز أنهوا المباراة بأرقام مزدوجة، حيث أضاف بول ريد 17 نقطة من مقاعد البدلاء، وسجل كل من دورين ودانيس جينكينز 15 نقطة.

في المقابل، تصدر جيمس هاردن قائمة هدافي كليفلاند كافالييرز في المباراة برصيد 23 نقطة، بينما اقتصرت نقاط دونوفان ميتشل وإيفان موبلي على 18 نقطة لكل منهما.