سلة.. "ثاندر" يقترب من التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي تغلب على "ليكرز" بـ131-108 ليتقدم بنتيجة 3-0 في سلسلة المواجهات المباشرة بالدور الثاني..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

واصل فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، مسلسل تفوقه على لوس أنجلوس ليكرز، وألحق خسارة جديدة بمضيفه 131-108، الأحد، في سلسلة المواجهات المباشرة بالدور الثاني من المؤتمر الغربي للدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

وتألق ​أجاي ميتشل​ بتسجيله 24 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة دون أي خطأ، فيما أضاف الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر 23 نقطة و9 تمريرات حاسمة، ليساعدا فريقهما في التقدم 3-0 في السلسلة المكونة من 7 مباريات.

في المقابل، سجل ليبرون جيمس، البالغ من العمر 41 عاما، 19 نقطة، وأضاف الياباني روي هاتشيمورا 21 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي "ليكرز" خسارة جديدة في غياب نجمه السلوفيني ​لوكا دونسيتش​ بسبب الإصابة.

وبات ثاندر بحاجة إلى فوز واحد فقط لحسم التأهل، فيما يسعى فريق ليكرز لتصحيح مساره عندما يستضيف المباراة الرابعة يوم الثلاثاء، في محاولة للإبقاء على آماله في التأهل للنهائيات وتجنب الإقصاء من البطولة.

وفي مباراة أخرى، حقق ​كليفلاند كافالييرز​ فوزا مهما على ضيفه ​ديترويت بيستونز​ بنتيجة 116-109، في المباراة الثالثة للدور الثاني من منافسات المؤتمر الشرقي، ليقلص الفارق في السلسلة إلى 2-1 لصالح ديترويت.

وتألق دونوفان ميتشل بتسجيله 35 نقطة مع 10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، بينما لعب ​جيمس هاردن​ دور البطولة في اللحظات الحاسمة بعدما سجل 9 من أصل 19 نقطة في الربع الأخير، بينها نقاط في الدقائق الأخيرة.

في المقابل، قدم ​كايد كانينغهام​ مباراة قوية مع ديترويت محققا 27 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، لكنه ارتكب 8 أخطاء في التمرير أثرت على حظوظ فريقه في العودة خلال الدقائق الأخيرة.