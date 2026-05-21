سلة.. ثاندر يستعيد توازنه ويفوز على سبيرز في الدوري الأمريكي بعد أن حسم المباراة بنتيجة 122-113 بفضل تألق الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر، في ثاني لقاء بسلسلة المواجهات المباشرة في الأدوار النهائية للبطولة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استعاد فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر توازنه سريعا ليحقق فوزا ثمينا على ضيفه سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 122-113، الخميس، في المباراة الثانية من نهائيات المؤتمر الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقاد الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر حامل اللقب لمعادلة النتيجة 1-1 في سلسلة المواجهات المباشرة المكونة من 7 مباريات أمام سبيرز، بعد خسارة اللقاء الأول الثلاثاء الماضي.

وسجل جيلجيوس-ألكسندر، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين لعامين متتاليين، أعلى رصيد في المباراة بـ30 نقطة، وأضاف أليكس كاروسو 17 نقطة كلاعب بديل، بينما حقق إيزايا هارتنشتاين ثنائية مزدوجة بتسجيله 10 نقاط و13 متابعة.

ولم يكن الفوز بلا ثمن لفريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، الذي خسر خدمات لاعبه جيلين ويليامز - الذي غاب بالفعل عن ست مباريات في هذه الأدوار الإقصائية بسبب إصابة في أوتار الركبة اليسرى- خلال الشوط الأول بعد تجدد الإصابة.

في المقابل، تصدر ستيفون كاسل قائمة هدافي فريق سان أنطونيو سبيرز برصيد 25 نقطة. أما النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، الذي قدم أداء تاريخيا في فوز سبيرز بالمباراة الأولى بعد شوطين إضافيين، فاكتفى بتسجيل 22 نقطة.

ويأمل أوكلاهوما سيتي أن يصبح أول فريق يفوز باللقب مرتين متتاليتين بعد غولدن ستيت في عامي 2017 و2018، لذلك سيسعى بكل قوة للفوز في المباراة الثالثة يوم السبت المقبل في مركز فروست بانك في سان أنطونيو، تكساس.

وكان فريق ثاندر حقق أفضل رقم في الدوري بـ 64 فوزا في الموسم العادي، واكتسح فريقي فينيكس صنز ولوس أنجلوس ليكرز بقيادة ليبرون جيمس في أول جولتين من التصفيات.

لكنه خسر أربعا من أصل خمس مباريات في الموسم العادي أمام فريق سبيرز، الذي فاز في 62 مباراة في الموسم العادي ليعود إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ عام 2019.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في هذه السلسلة إما فريق نيويورك نيكس أو فريق كليفلاند كافالييرز في الدور التالي من نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.