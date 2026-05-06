سلة.. ثاندر يحسم أولى مواجهاته المباشرة أمام ليكرز بالدوري الأمريكي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استهل فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، مسيرته في الدور الثاني بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بفوزه على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز 108-90، الأربعاء، في أولى لقاءات سلسلة المواجهات المباشرة بينهما.

وقدم بطل الدوري الأمريكي أداء متوازنا طوال أحداث اللقاء، الذي جرى في صالة مركز بايكوم بمدينة أوكلاهوما، كان كافيا لتحقيق الفوز على فريق ليكرز المنهك، الذي بدأ المباراة بشكل جيد لكنه تأخر في الفترات الثلاث الأخيرة.

وقاد الأمريكي تشيت هولمغرين، فريقه ثاندر بتسجيله 24 نقطة و12 كرة مرتدة، بينما أضاف كل من الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، والبلجيكي الصاعد أجاي ميتشل، 18 نقطة لكل منهما.

في المقابل، سجل الأمريكي ليبرون جيمس، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز البالغ 41 عاما، أعلى رصيد نقاط في المباراة بـ 27 نقطة، وأضاف الياباني روي هاتشيمورا 18 نقطة، بينما سجل الأمريكي ماركوس سمارت 12 نقطة، ودي أندريه أيتون من جزر البهاما 10 نقاط.

وشهد الفريق خروج الأمريكي جاريد فاندربيلت من المباراة بعد تعرضه لخلع كامل في خنصره الأيمن في أثناء محاولته صد الكرة، ولا يزال وضعه غير مؤكد للمشاركة في المباراة الثانية من السلسلة المكونة من 7 مباريات في المؤتمر الغربي.

واستمر غياب السلوفيني لوكا دونتستش، لاعب فريق لوس أنجلوس، بسبب إصابة في أوتار الركبة، وقد يغيب أيضا عن المباراة الثانية يوم الجمعة.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق ديترويت بيستونز الفوز الأول في سلسلته ضد كليفلاند كافالييرز، حيث صمد أمام محاولات العودة المتأخرة ليحقق فوزا على أرضه بنتيجة 111-101.

وسجل كيد كانينغهام 23 نقطة لفريق ديترويت المصنف الأول في المؤتمر الشرقي، وأضاف توبياس هاريس 20 نقطة، فيما سجل دونوفان ميتشل، لاعب كليفلاند كافالييرز، 23 نقطة، وأضاف زميله جيمس هاردن 22 نقطة.

بدا فريق بيستونز المصنف الأول وكأنه في طريقه لتحقيق فوز مريح في المباراة الافتتاحية بعد سيطرته على الشوط الأول وتقدمه بفارق 17 نقطة في الربع الثالث.

لكن انتفاضة كليفلاند كافالييرز الحماسية جعلته يقترب من فارق أربع نقاط قبل أن يوسع ديترويت الفارق مرة أخرى في الربع الرابع ليحقق الفوز ويتقدم بنتيجة 1-0 في سلسلة المواجهات المباشرة.