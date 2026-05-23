سلة.. ثاندر يتقدم في سلسلة المواجهات المباشرة أمام سبيرز

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل النجم الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر 26 نقطة ليقود فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على مضيفه سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 123-108، السبت، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

وقدم جيلجيوس-ألكسندر، الحائز جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين مرتين، أداء هجوميا شاملا آخر لحامل اللقب، ليحقق بذلك تقدما بنتيجة 2-1 في سلسلة المواجهات المباشرة بنهائيات المؤتمر الغربي.

وقاد جاريد مكين قائمة هدافي فريق ثاندر الاحتياطيين برصيد 24 نقطة، بينما سجل جايلين ويليامز خمس رميات ثلاثية في مساهمة بلغت 18 نقطة، في حين سجل النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما 26 نقطة لفريق سان أنطونيو، وأضاف زميله ديفين فاسيل 20 نقطة.

شهدت المباراة أحداثا مثيرة حيث تقدم فريق سبيرز بنتيجة 15-0 في غضون دقائق من انطلاق المباراة، لكن سرعان ما أعاد فريق ثاندر تنظيم صفوفه ورد بقوة ليقلص الفارق إلى 29-31 في وقت مبكر من الفترة الثانية.

قبل أن تمنح رمية ثلاثية رائعة من جيلجيوس-ألكسندر التقدم لثاندر، الذي واصل بعد ذلك تفوقه لينهي الشوط الأول بنتيجة 58-51 في الاستراحة بعد أن حسم الفترة الثانية بنتيجة 32-20 بفضل 10 نقاط لكل من أجاي ميتشل وأليكس كاروسو.

واستمر ثاندر في الضغط ليتقدم بنتيجة 95-84 مع دخول الفترة الرابعة محافظا على فارق النقاط المريح ليحسم الفوز في النهاية ويأخذ زمام الأفضلية في سلسلة مواجهاته أمام سبيرز.