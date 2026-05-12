سلة.. "ثاندر" يتأهل لنهائيات الدوري الأمريكي على حساب "ليكرز" وليبرون جيمس يودع المنافسات في مباراة قد تكون الاخيرة في مسيرته الأسطورية..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى نهائيات المؤتمر الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بتغلبه على مضيفه لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 115-110، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وسجل الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر 35 نقطة ليقود ثاندر إلى الفوز الرابع في سلسلة المواجهات المباشرة المكونة من 7 مباريات ضد منافسه، ليحسم تأهله، فيما ودع ليكرز البطولة في ما قد تكون المباراة الأخيرة في مسيرة ليبرون جيمس.

نجم فريق ليكرز ليبرون جيمس، البالغ من العمر 41 عامًا، سينتهي عقده بعد هذا الموسم، ولم يشر بعد إلى ما إذا كان يخطط للعودة لموسم رابع وعشرين في الموسم المقبل.

وسيواجه فريق أوكلاهوما سيتي إما فريق سان أنطونيو سبيرز أو فريق مينيسوتا تمبروولفز، علما بأن الفريقين متعادلان بنتيجة 2-2 في سلسلة مباريات الدور الثاني.

وشكلت هزيمة ليكرز نهاية محاولة أسطورته ليبرون جيمس الأخيرة للفوز ببطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين للمرة الخامسة، لتختتم بذلك نهاية مخيبة للآمال لموسمه الثالث والعشرين القياسي.

المباراة شهدت توافد حشد من نجوم هوليوود، بمن فيهم ليوناردو دي كابريو وشون بن وإيدي ميرفي في ملعب "كريبتو كوم أرينا" لمشاهدة ما إذا كان بإمكان جيمس مساعدة فريق ليكرز على تجنب الإقصاء.

لكن نقاط جيمس الـ 24 و 12 كرة مرتدة لم تكن كافية، حيث حافظ فريق ثاندر على هدوئه ليصد هجوم ليكرز القوي في الشوط الثاني.

وتتجه الأنظار الآن إلى جيمس لمعرفة ما إذا كان اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين أربع مرات، والذي شارك في مباراة كل النجوم 22 مرة، سيقرر ما إذا كان سيطيل مسيرته اللامعة.

جيمس، الذي يعد أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، انضم إلى فريق ليكرز في عام 2018 قادما من كليفلاند، سيدخل فترة ما بعد الموسم كلاعب حر غير مقيد ويمكنه الاستماع إلى العروض إذا قرر الاستمرار في اللعب.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق كليفلاند كافالييرز فوزا بنتيجة 112-103 على ضيفه فريق ديترويت بيستونز في الدور الثاني من المؤتمر الشرقي على ملعب "روكيت أرينا"، مما أدى إلى تعادلهما 2-2 في سلسلة المواجهات المباشرة.

وسجل دونوفان ميتشل 39 نقطة في الشوط الثاني قبل أن ينهي المباراة برصيد 43 نقطة وخمس متابعات وتمريرتين حاسمتين، بينما أضاف جيمس هاردن 24 نقطة.

وكانت هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها ميتشل 30 نقطة أو أكثر، وهو أداء ساعد كليفلاند على الخروج من مأزق تأخره في السلسلة بنتيجة 0-2 إلى التعادل.

كما عادل أداء ميتشل الذي سجل فيه 39 نقطة في الشوط الثاني الرقم القياسي في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين لأكبر عدد من النقاط في شوط واحد من مباراة في الأدوار الإقصائية، والذي سجله إريك فلويد لاعب غولدن ستيت في عام 1987.