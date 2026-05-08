سلة.. ثاندر وبيستونز يواصلان انتصاراتهما في الدوري الأمريكي للمحترفين

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول

حقق فريقا أوكلاهوما سيتي ثاندر وديترويت بيستونز تقدما بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدور الثاني للدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، بفوزهما على أرضهما أمام لوس أنجلوس ليكرز وكليفلاند كافالييرز على التوالي، الجمعة.

وتمكن فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، من تحقيق فوز متأخر على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 125-107، في ثاني مباراة من سلسلة المواجهات المباشرة المكونة من 7 مباريات بالمؤتمر الغربي.

وسجل الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر، لاعب ثاندر والمرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب هذا الموسم، 22 نقطة في اللقاء، وهو نفس الرصيد الذي سجله زميله تشيت هولمغرين ليحسما المواجهة لصالح ثاندر، الذي كان متأخرا بخمس نقاط في نهاية الربع الثالث الحاسم.

في المقابل، سجل أوستن ريفرز، لاعب ليكرز، أعلى رصيد نقاط في المباراة بإحرازه 31 نقطة، وسجل النجم المخضرم ليبرون جيمس في مباراته رقم 300 بالأدوار الإقصائية 23 نقطة، فيما تواصل غياب السلوفيني لوكا دونسيتش.

وفي مباراة أخرى، تألق كيد كانينغهام مع فريق ديترويت بيستونز في فوزه 107-97 على ضيفه كليفلاند كافالييرز في المؤتمر الشرقي، حيث سجل 25 نقطة، بما في ذلك 12 نقطة في الربع الأخير، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة لفريق بيستونز، وهي سابع مرة متتالية يسجل فيها 20 نقطة أو أكثر في الأدوار الإقصائية، فيما تصدر دونافان ميتشيل، لاعب كافالييرز، قائمة المسجلين في المباراة برصيد 31 نقطة، وأضاف زميله جاريت ألين 22 نقطة.

ويخوض الفريقان الفائزان، وهما المصنفان الأولان في مؤتمريهما، المواجهة الثالثة للسلسلة يومي السبت والأحد، حيث يسعى فريق ثاندر إلى مواصلة مبارياته التي لم يهزم فيها في الأدوار الإقصائية لهذا الموسم.