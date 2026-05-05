سلة.. تمبروولفز يحقق فوزا مثيرا على سبيرز بالدوري الأمريكي بنتيجة 104-102 في أولى مواجهاتهما بالدور الثاني للمسابقة، ونيويورك نيكس يكتسح سفنتي سيكسرز 137-98

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق فريق مينيسوتا تمبروولفز فوزا مثيرا على مضيفه سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 104-102، الثلاثاء، في أولى مواجهاتهما ضمن سلسلة من 7 مباريات بالدور الثاني من المؤتمر الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتألق أنتوني إدواردز، لاعب مينيسوتا، العائد من الإصابة رغم الأداء الدفاعي القياسي الذي قدمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما، المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ورغم نجاح ويمبانياما، البالغ من العمر 22 عاما، في تحقيق 12 صدة - وهو رقم قياسي في مباراة ما بعد الموسم - بالإضافة لتسجيل 11 نقطة و15 كرة مرتدة، لكن ذلك لم يكن كافيا لإحباط الأداء القوي لفريق مينيسوتا تمبروولفز المصنف السادس.

وسجل إدواردز، الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين من سلسلة فوز تمبروولفز في الدور الأول على دنفر ناغتس بسبب إصابة في الركبة اليسرى، 18 نقطة على الرغم من أنه لم يكن في كامل لياقته البدنية.

وقد حظي جهد إدواردز بدعم من جوليوس راندل الذي سجل 21 نقطة، بينما سجل أربعة لاعبين آخرين من مينيسوتا أكثر من عشر نقاط في فوز افتتاحي ثمين خارج أرضهم في سلسلة نصف نهائي المؤتمر الغربي التي تتكون من سبع مباريات.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق نيويورك نيكس بداية قوية في سلسلته أمام ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، عندما تغلب عليه بسهولة بنتيجة 137-98.

وأصبح فريق نيويورك نيكس، المصنف الثالث في المؤتمر الشرقي، أول فريق في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين يفوز بثلاث مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية بفارق 25 نقطة على الأقل.

وتألق من نيويورك نيكس كل من جيلين برونسون الذي سجل 27 نقطة من أصل 35 نقطة في المباراة في الشوط الأول، بينما أنهى المهاجم المولود في لندن أو جي أنونوبي المباراة برصيد 18 نقطة.

بعد فوزهم على أتلانتا هوكس بنتيجة 140-89 يوم الجمعة، أصبح فريق نيويورك نيكس ثاني فريق فقط في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ينهي سلسلة مباريات ويبدأ أخرى بانتصارات متتالية بفارق 30 نقطة على الأقل.

ومن المقرر إقامة المباراة الثانية في ماديسون سكوير جاردن بنيويورك، معقل فريق نيكس، يوم الخميس.