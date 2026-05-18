الكندي شاي جيلجيوس أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، الاثنين، فوز نجم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر، بلقب أفضل لاعب في البطولة للعام الثاني على التوالي.

وسجل ألكسندر (27 عاما)، موسمه الرابع على التوالي بأكثر من 30 نقطة في المباراة الواحدة، منهيا موسمه المكون من 68 مباراة بمتوسط ​​31.1 نقطة بنسبة تسديد بلغت 55.3 بالمئة، وهي الأعلى في مسيرته.

كما سجل النجم الكندي الذي وقع عقدا جديدا مع فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر لمدة 4 سنوات مقابل 285 مليون دولار في يوليو/تموز 2025، 6.6 تمريرات حاسمة، و4.3 متابعات، و1.4 قطع كرات، و 0.8 تصدي في المباراة الواحدة.

وخلال موسم 2025-2026، حطم رقم ويلت تشامبرلين القياسي البالغ 126 مباراة متتالية سجل فيها 20 نقطة، والذي قام بتمديده الآن إلى 140 مباراة بنهاية الموسم العادي، بعد أن أنهى موسمه الثاني تواليا بمباريات سجل فيها 20 نقطة فقط.

كما أن سلسلة ألكسندر تتفوق على ثاني أطول سلسلة لويلت تشامبرلين والتي بلغت 92 مباراة، وسلسلة أوسكار روبرتسون التي بلغت 79 مباراة، وسلسلة كيفن دورانت ومايكل جوردان التي بلغت 72 مباراة.

وكان قد اختير كأفضل لاعب أيضا في موسم 2024-2025، حيث سجل متوسطات في المباراة الواحدة بلغت 32.7 نقطة و5.0 متابعات و6.4 تمريرات حاسمة و1.7 تصديات و1.0 قطع كرات، حيث فاز فريق ثاندر بأول بطولة له في الدوري الأمريكي.

وتفوق ألكسندر في تصويت جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي على الصربي نيكولا يوكيتش، لاعب دنفر ناغتس والحائز على جائزة أفضل لاعب ثلاث مرات، والفرنسي فيكتور ويمبانياما، نجم سان أنطونيو سبيرز.

وسجل يوكيتش أعلى معدلاته في مسيرته الاحترافية في عدد الكرات المرتدة (12.9) والتمريرات الحاسمة (10.7) خلال موسم 2025-2026، حيث حقق النجم الصربي أعلى معدل ثلاثية مزدوجة للعام الثاني على التوالي.

أما ويمبانياما، الذي كان أول لاعب يفوز بالإجماع كأفضل لاعب دفاعي في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين، فقد أنهى الموسم بمعدلات بلغت 25.0 نقطة، و11.5 كرة مرتدة، و3.1 تصديات، و3.1 تمريرات حاسمة، و1.0 قطع للكرة.

ويمثل فوز جيلجيوس-ألكسندر، المرة الثامنة على التوالي التي يحصل فيها لاعب من خارج الولايات المتحدة على جائزة الأفضل في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

بدأ هذا التسلسل مع يانيس أنتيتوكونمبو لاعب ميلووكي (المولود في اليونان، من أصل نيجيري) في عامي 2019 و2020، ثم نيكولا يوكيتش لاعب دنفر (صربيا) في عامي 2021 و2022، وجويل إمبيد لاعب فيلادلفيا (المولود في الكاميرون ولكنه أصبح مواطنا أمريكيا) في عام 2023، ويوكيتش مرة أخرى في عام 2024.