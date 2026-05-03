سباحة.. رقم قياسي عالمي للأمريكية والش في 100 متر فراشة في اليوم الختامي من مشاركتها في بطولة فورت لودرديل المفتوحة بفلوريدا..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حققت السباحة الأمريكية غريتشن والش رقما قياسيا عالميا جديدا، السبت، في سباق 100 متر فراشة للسيدات، في الليلة الختامية لبطولة "فورت لودرديل" المفتوحة 2026.

وسجلت والش زمنا قدره 54.33 ثانية، لتكسر رقمها القياسي السابق البالغ 54.60 ثانية بمقدار 27 جزءا من المئة من الثانية، والذي سجلته في نفس المسبح في فلوريدا في اجتماع السباحة للمحترفين في مايو/أيار الماضي.

وتمتلك والش، البالغة من العمر 23 عاما، والفائزة بثلاثة ألقاب عالمية في سنغافورة العام الماضي، أسرع 13 زمنا على الإطلاق في سباق 100 متر فراشة.



وفي البطولة نفسها، حقق البطل الأولمبي الفرنسي ليون مارشان لقبين ليرفع رصيده هذا الأسبوع إلى أربعة ألقاب، بفوزه بسباق 200 متر صدر بزمن قدره دقيقتان و9.04 ثانية، وهو أفضل زمن له هذا الموسم، ثم حقق فوزا آخر في سباق 200 متر فردي متنوع بزمن قدره دقيقة 57.28.

وكان مارشان المتوج بـ4 ذهبيات أولمبية صيف 2024 في باريس، حصد قبل أيام ذهبيتين في سباق 200 متر فراشة في زمن قدره دقيقة و53.08 ثانية (وهو أفضل وقت عالمي للموسم)، وسباق 400 متر فردي متنوع، محققا زمناً قدره 4 دقائق و09.33.

